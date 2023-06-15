Не вистачило на білет: дівчина втратила джекпот у 182 млн фунтів стерлінгів (фото)

Рейчел Кеннеді та її тодішній хлопець Ліам грали в лотерею EuroMillions. Протягом п'яти тижнів пара вибирала одні й самі цифри, доки вони стали виграшними. Проте через прикру помилку вони не змогли отримати свій приз.

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У Великій Британії підліток упустив джекпот розміром 182 млн фунтів стерлінгів через дуже прикру причину. В лютому 2021 року у Рейчел Кеннеді збіглися всі числа, але вона не змогла сплатити за свій білет. Про це пише Daily Star.

21-річна дівчина на той час була студенткою Брайтонського університету. Вона вгадала всі сім чисел, необхідні для перемоги в лотереї, але не отримала жодної копійки. Рейчел і її тодішній хлопець Ліам Маккрохан із Вітгемпстеда не мали достатньо грошей на рахунку тоді, коли мав прийти запит на переказ коштів. Усе, що було потрібно для оплати білета, — це 2,50 фунта стерлінгів.

Компанія Camelot, яка володіє лотереєю з 1994 року, надіслала їм повідомлення "удачі" в майбутніх розіграшах.

Рейчел і Ліам розігрували свої номери п'ять тижнів поспіль Фото: rachelkennedyyx/Instagram

Рейчел і Ліам розігрували свої номери 6, 12, 22, 29, 33, 6 і 11 п'ять тижнів поспіль, поки вони нарешті випали. Пара була така схвильована, що хлопець подумки вже витрачав гроші на хороший автомобіль і шикарну квартиру. Проте співробітник Національної лотереї повідомив їм про жахливу ситуацію, в яку вони потрапили.

"Я покликала свого хлопця Ліама та маму в кімнату, і вони теж не могли повірити в це. Я сказала: "О Боже, я повинна зателефонувати їм". Я зателефонувала за номером, думаючи, що виграла 182 мільйони фунтів стерлінгів. Співробітники сказали, що в нас правильні цифри, але в нас не було коштів на рахунку для оплати квитка, тож він не пройшов", — згадує Рейчел.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе в трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша в кишені. Тепер вона мешкає в трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі в пошуку роботи й перебував у скрутному становищі.