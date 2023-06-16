Родила в пять лет: история Лины Медины – самой молодой мамы в мире (фото)

Родители 5-летней девочки заметили, что у нее увеличился живот и решили, что у нее может быть опухоль внутренних органов. В больнице выяснилось, что она беременна.

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Перуанка Лина Медина родила всего в пять лет, когда сама была еще ребенком. Она стала самой молодой матерью в мире в 1939 году. Об этом сообщает Daily Star.

Девочка жила в отдаленной деревне в Андах и поначалу ее жизнь казалась нормальной по сравнению с другими детьми ее возраста.

Когда у Лины начал увеличиваться живот, ее сбитые с толку родители решили, что у нее может быть опухоль брюшной полости. Отец отвел девочку в больницу, где выяснилось, что она находится на седьмом месяце беременности. Через несколько недель, 14 мая 1939 года, Лина родила здорового сына с помощью кесарева сечения.

Ошарашенные медики пришли к выводу, что у нее редкое заболевание, называемое преждевременным половым созреванием, пишут журналисты. У девочки были признаки полового созревания с раннего возраста, и ее мама, как сообщается, сказала, что к трем годам у нее уже были месячные. Взрослые половые органы у Лины развились еще в детстве, до того, как она была изнасилована и забеременела.

Ее собственный отец был арестован по подозрению в инцесте, но позже его освободили из-за недостатка улик, отмечает издание. Никогда не сообщалось, кто был отцом мальчика, а Лина и ее семья никогда не делились своей историей публично.

Мальчик, которого назвали Херардо в честь принимавшего роды врача, дожил до 40 лет, но скончался от болезни костей в 1979 году. Ему не говорили, что Лина является его матерью, пока ему не исполнилось десять. До этого он считал, что она его сестра.

Издание сообщает, что спустя 34 года у Лины родился второй сын от ее мужа Рауля.

По информации журналистов, Лина получила небольшую поддержку после своего исторического рождения. Позже ее муж Рауль сказал прессе: "Насколько мне известно, ей не оказали никакой помощи. Она считает, что правительства никогда не справляются".

Он заговорил 20 лет назад, когда Лине было 68 лет, и она жила в "тесном доме в бедном преступном районе" в Перу.

Неизвестно, жива ли Лина сегодня, но сейчас ей 89 лет, и она остается самым молодым человеком, который когда-либо родил, пишут журналисты.

В мае 2023 года СМИ писали, что 21-летняя Кайла Николь Симпсон, студентка из штата Индиана (США), неожиданно для себя родила ребенка всего через 15 минут после того, как узнала о своей беременности.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.