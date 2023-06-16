Народила у п'ять років: історія Ліни Медини – наймолодшої мами у світі (фото)

Батьки 5-річної дівчинки помітили, що у неї збільшився живіт і вирішили, що вона може мати пухлину внутрішніх органів. У лікарні з'ясувалося, що вона вагітна.

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Перуанка Ліна Медіна народила всього у п'ять років, коли сама була ще дитиною. Вона стала наймолодшою матір'ю у світі 1939 року. Про це повідомляє Daily Star.

Дівчинка жила у віддаленому селі в Андах і спочатку її життя здавалося нормальним у порівнянні з іншими дітьми її віку.

Коли у Ліни почав збільшуватися живіт, її спантеличені батьки вирішили, що у неї може бути пухлина черевної порожнини. Батько відвів дівчинку до лікарні, де з'ясувалося, що вона перебуває на сьомому місяці вагітності. Через кілька тижнів, 14 травня 1939 року, Ліна народила здорового сина за допомогою кесаревого розтину.

Приголомшені медики дійшли висновку, що в неї рідкісне захворювання, яке називається передчасним статевим дозріванням, пишуть журналісти. Дівчинка мала ознаки статевого дозрівання з раннього віку, і її мама, як повідомляється, сказала, що до трьох років у неї вже були місячні. Дорослі статеві органи у Ліни розвинулися ще в дитинстві, до того, як вона була зґвалтована та завагітніла.

Її власного батька заарештували за підозрою в інцесті, але пізніше його звільнили через брак доказів, зазначає видання. Ніколи не повідомлялося, хто був батьком хлопчика, а Ліна та її родина ніколи не ділилися своєю історією публічно.

Хлопчик, якого назвали Херардо на честь лікаря, дожив до 40 років, але помер від хвороби кісток у 1979 році. Йому не казали, що Ліна є його матір'ю, доки йому не виповнилося десять. До цього він вважав, що вона його сестра.

Видання повідомляє, що через 34 роки у Ліни народився другий син від її чоловіка Рауля.

За інформацією журналістів, Ліна здобула невелику підтримку після свого історичного народження. Пізніше її чоловік Рауль сказав пресі: "Наскільки мені відомо, їй не надали жодної допомоги. Вона вважає, що уряд ніколи не справляється".

Він заговорив 20 років тому, коли Ліні було 68 років, і вона жила в "тісному будинку у бідному злочинному районі" у Перу.

Невідомо, чи жива Ліна сьогодні, але зараз їй 89 років, і вона залишається наймолодшою людиною, яка колись народила, пишуть журналісти.

У травні 2023 року ЗМІ писали, що 21-річна Кайла Ніколь Сімпсон, студентка зі штату Індіана (США), несподівано для себе народила дитину лише через 15 хвилин після того, як дізналася про свою вагітність.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.