"Лікар побачив, що я народжую": американка сприйняла перейми за апендицит (відео)

Кайла Ніколь Сімпсон дізналася, що переживала так звану "приховану" вагітність. Дівчина розповіла про це у своєму ролику в TikTok, який набрав понад 9 млн переглядів.

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21-річна Кайла Ніколь Сімпсон, студентка зі штату Індіана (США), несподівано для себе народила дитину всього через 15 хвилин після того, як дізналася про свою вагітність. Про це пише Daily Mail.

Американка заявляє, що не знала про свою вагітність і не мала жодних характерних симптомів. Протягом цього періоду жінка втратила 13 кілограмів і стала стрункішою, ніж будь-коли. Пізніше вона дізналася, що переживала так звану "приховану" вагітність. Дівчина розповідає про це у своєму ролику в TikTok.

Жінка відчула гострий біль у животі, який вона сприйняла за симптоми апендициту. У лікарні її оглянув лікар. Під час ультразвукового обстеження її мати помітила на екрані щось знайоме, що нагадує маленькі ніжки.

"Потім я видала гучний крик, і лікар побачив, що я народжую", — розповіла студентка.

Жінку екстрено доставили до пологового відділення, і всього через 15 хвилин на світ з'явилася її дочка — здорова дитина з вагою близько трьох кілограмів.

"Протягом цих 15 хвилин моє життя змінилося назавжди, і тепер я точно можу сказати, що на краще", — сказала Сімпсон.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Вайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.