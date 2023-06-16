Дом из фильма ужасов: мужчина обнаружил спрятанную "застывшую во времени" квартиру (фото)

Мужчина обнаружил спрятанный дом около трех лет назад, но только недавно рискнул вернуться в него, чтобы исследовать его и сделать новые фотографии.

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Мужчина, решивший не называть свое имя, был крайне удивлен после того, как обнаружил жуткую квартиру, спрятанную за фальшивой стеной на чердаке. Об этом пишет The Mirror.

Он рассказал, как исследовал свой новый дом, когда решил забраться на чердак, чтобы проверить его размеры. Мужчина наткнулся на скрытое пространство высотой не более двух метров. Он заметил небольшую щель в потолке и решил пролезть через нее, чтобы посмотреть, что находится с другой стороны, ожидая увидеть лишь обратную сторону черепицы. Однако находка его удивила.

"На моем чердаке спрятан целый дом. Я был очень взволнован когда нашел его, но немного испугался. Наконец-то вернулся наверх, чтобы сделать несколько хороших фотографий, так же жутко, как я помню", — сообщил мужчина на популярном форуме Reddit.

В спрятанной квартире есть гостиная, две спальни и даже ванная комната. Хотя дом был в основном пуст, в нем сохранилось несколько предметов мебели и личных вещей. Изначально помещение задумывалось как магазин, где хозяева жили наверху, затем превратилось в церковь и, в конце концов, в семейный дом.

Мужчина планирует очистить изоляцию и со временем сделать второй этаж Фото: Reddit

"Внутри был хлам, старый шкаф, шина, шляпа, унитаз и раковина. Грязь, много грязи и пауки. Там как будто квартира застыла во времени. Я видел несколько обрывков газет, надо будет собрать их и посмотреть, смогу ли я узнать год", — добавил владелец дома.

Мужчина планирует очистить изоляцию и со временем сделать второй этаж.

Многие люди прочитав о находке призывали мужчину продать недвижимость, пока не появились призраки, но он планирует очистить изоляцию и со временем сделать второй этаж.

"Честно говоря, удивительно, что тебя не убил какой-нибудь монстр из фильма ужасов, когда ты проверял дом на чердаке, не испытывай судьбу. Просто сожгите его, продайте недвижимость и переезжайте на другой конец страны", — написал один из пользователей.

Ранее Фокус писал, что к мужчине спустя 50 лет вернулось школьное кольцо. Сотрудники полиции проводили обыск по делу о краже меди, в ходе которого было обнаружено украшение, принадлежащее выпускнику средней школы Needham Broughton 1965 года с инициалами "MP".

Также ранее сообщалось, что старинная фотография дедушки стала "доказательством" путешествия во времени. Мужчина под псевдонимом Jimmy The Filmmaker утверждает, что его предок мог быть путешественником во времени, поскольку тот держит предмет, который поразительно похож на современный смартфон.