Будинок із фільму жахів: чоловік виявив заховану "застиглу в часі" квартиру (фото)

Чоловік знайшов захований будинок близько трьох років тому, але нещодавно ризикнув повернутися до нього, щоб дослідити його і зробити нові фотографії.

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Чоловік, який вирішив не називати своє ім'я, був вкрай здивований після того, як виявив моторошну квартиру, заховану за фальшивою стіною на горищі. Про це пише The Mirror.

Він розповів, як дослідив свій новий будинок, коли вирішив забратися на горище, щоб перевірити його розміри. Чоловік наткнувся на прихований простір заввишки трохи більш як два метри. Він помітив невелику щілину в стелі й вирішив пролізти через неї, щоб подивитися, що знаходиться з іншого боку, очікуючи побачити лише зворотний бік черепиці. Проте знахідка його здивувала.

"На моєму горищі захований цілий будинок. Я був дуже схвильований, коли знайшов його, але трохи злякався. Нарешті повернувся нагору, щоб зробити кілька хороших фотографій", — повідомив чоловік на популярному форумі Reddit.

У захованій квартирі є вітальня, дві спальні та навіть ванна кімната. Хоча будинок був переважно порожній, у ньому збереглося кілька предметів меблів та особистих речей. Спочатку приміщення замислювалося як магазин, де господарі жили нагорі, потім перетворилося на церкву і, зрештою, на сімейний будинок.

Чоловік планує очистити ізоляцію та згодом зробити другий поверх Фото: Reddit

"Всередині був мотлох, стара шафа, шина, капелюх, унітаз і раковина. Бруд, багато бруду і павуки. Там ніби квартира застигла в часі. Я бачив кілька уривків газет, треба буде зібрати їх і подивитися, чи зможу я дізнатися рік", — додав власник будинку.

Чоловік планує очистити ізоляцію та згодом зробити другий поверх.

Багато людей, прочитавши про знахідку, закликали чоловіка продати нерухомість, поки не з'явилися примари, але він планує очистити ізоляцію і згодом зробити другий поверх.

"Чесно кажучи, дивно, що тебе не вбив якийсь монстр із фільму жахів, коли ти перевіряв будинок на горищі, не випробовуй долю. Просто спаліть його, продайте нерухомість і переїжджайте на інший кінець країни", — написав один із користувачів.

Раніше Фокус писав, що до чоловіка через 50 років повернулося шкільне кільце. Співробітники поліції проводили обшук у справі про крадіжку міді, в ході якої було виявлено прикрасу випускника середньої школи Needham Broughton 1965 року з ініціалами "MP".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.