Макрон залпом выпил бутылку пива на финале чемпионата Франции по регби (видео)

После матча президент пришел в раздевалку к победителям и отметил их успех бутылкой слабоалкогольного напитка. Это показали в трансляции.

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил чемпионов Франции по регби и залпом выпил бутылку пива у них в раздевалке после матча. Об этом сообщают местные СМИ 17 июня.

В субботу состоялся финальный матч национального чемпионата Франции по регби и глава государства не мог пройти мимо этого события. Он присутствовал во время игры на трибунах, а потом лично решил поздравить победителей.

Журналисты отмечают, что перед матчем стадион освистал появление главы государства на матче, но длилось это недолго.

Команда "Тулуза" победила своих оппонентов "Ла Рошель". Во время игры они шли на одном уровне, однако итоговый счет был 29:26 в пользу первой команды.

Стоит отметить, что в истории французского чемпионата "Тулуза" одержала победу в 22-й раз и это рекордное количество.

После этого радостного события президент Франции Эммануэль Макрон пришел в раздевалку к игрокам, чтобы поздравить их. Там его ожидала охлажденная бутылка пива, которую он выпил залпом. Этот момент показали во время трансляции мероприятия и ролик стал вирусным в сети.

Одни комментарии назвали его поступок крутым, а вот другим показалось, что глава государства не должен показывать пагубный пример своему народу.

Напомним, 17 июня сообщалось, что в Париже задержали юношу из-за попытки покушения на Макрона. Задержанный заявил, что его целью было "бросить вызов" президенту Франции и выразить несогласие общественности с его политикой.