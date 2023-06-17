Бросил взрывчатку: в Париже задержали юношу из-за попытки покушения на Макрона

Задержанный заявил, что его целью было "бросить вызов" Макрону и выразить несогласие общественности с его политикой.

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Во Франции задержали 20-летнего молодого человека, который предпринял попытку бросить дымовую шашку в вертолет, в котором находился президент Эммануэль Макрон. Ему предъявлены обвинения в покушении на лидера страны. Об этом сообщает издание Le Parisien .

"В пятницу в Париже 20-летнему юноше было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью совершения террористического акта, после чего он был заключен в тюрьму. Его подозревают в том, что 27 апреля он бросил дымовую шашку в вертолет президента Эммануэля Макрона", — пишет издание.

Во время протеста против пенсионной реформы президент Макрон планировал почтить память Туссена Лувертюра, выдающегося борца за отмену рабства, который умер в заключении в форте Шато-де-Жу. Информация о намечающемся визите президента проникла в СМИ, в результате чего противники реформы попытались прорваться к месту его прибытия.

"Военные были вынуждены применить слезоточивый газ, чтобы отбить их. Церемония завершилась. Когда президентский вертолет Puma уже улетал с места происшествия, молодой человек бросил в воздушное судно дымовую шашку", — добавляет издание.

Парень был задержан в своем доме. Антитеррористическая прокуратура предъявила ему обвинения в трех возможных преступлениях, которые включают возможную угрозу жизни солдат в вертолете и покушение на убийство президента Эммануэля Макрона.

Задержанный, со своей стороны, заявил, что его целью было "бросить вызов" Макрону и выразить несогласие общественности с его политикой. Он утверждает, что его поступок был актом протеста и попыткой привлечь внимание к определенным вопросам, связанным с политическими решениями президента.

Напомним, что 15 мая в городе Амьен, что на севере Франции, антиправительственные демонстранты избили внучатого племянника супруги президента страны Эммануэля Макрона.

Ранее, 4 апреля, во французском Авиньоне появился мурал с президентом Франции Эммануэлем Макроном в образе Гитлера. Так местный художник выразил свой протест против того, что французский лидер принял решение применить статью Конституции 49.3, позволяющую утвердить закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте.