"Они перешли черту": во Франции протестующие избили родственника жены Макрона

По словам отца потерпевшего, 30-летнему мужчине наносили удары по голове, рукам и ногам, а перед тем, как сбежать, злоумышленники оскорбили "президента, его жену и нашу семью".

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В понедельник, 15 мая, в городе Амьен, что на севере Франции, антиправительственные демонстранты избили внучатого племянника супруги президента страны Эммануэля Макрона. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что на 30-летнего Жана-Батиста Тронье напали возле шоколадного магазина Trogneux, который принадлежит семье Брижит Макрон. По словам отца потерпевшего, злоумышленники наносили мужчине удары по голове, рукам и ногам, а перед побегом оскорбили "президента, его жену и нашу семью".

"Они перешли черту. Я ошеломлен", — сказал отец Жана-Батиста Тронье.

Как отмечают журналисты, нападение произошло вскоре после того, как президент Эммануэль Макрон появился в главной телевизионной новостной программе страны в понедельник вечером.

Полиция Амьена сообщила об аресте восьми человек, предположительно причастных к избиению родственника супруги президента.

На инцидент отреагировала Брижит Макрон, осудив "трусость, глупость и насилие" и выразив солидарность со своей семьей.

Издание Courrier picard пишет, что о произошедшем также высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал агрессию против Жана-Батиста Тронье "неприемлемой" и "невыразимой" и заявил, что на него напали "потому что он наш внучатый племянник".

"Никакая форма насилия не может быть оправдана, потому что словесное насилие ведет к физическому насилию, а насилие против собственности ведет к насилию над людьми", — заключил Макрон.

Протесты во Франции: что известно

По данным издания Le Figaro от 19 января, участники крупнейших профсоюзов Франции организовали стычки и забастовки против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

По данным МВД Франции, на улицы страны вышли 1,12 миллиона протестующих, в частности 80 000 в Париже. Кроме того, из-за забастовок коммунальщиков на улицах французской столицы скопилось 10 тонн мусора.

Мы также писали о том, что 6 апреля протестующие против пенсионной реформы также подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона на бульваре Монпарнас. В результате между группой демонстрантов и полицией начались столкновения.

Ранее, 4 апреля, во французском Авиньоне появился мурал с президентом Франции Эммануэлем Макроном в образе Гитлера. Так местный художник выразил свой протест против того, что французский лидер принял решение применить статью Конституции 49.3, позволяющую утвердить закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте.