"Вони перейшли межу": у Франції протестувальники побили родича дружини Макрона

За словами батька потерпілого, 30-річному чоловікові завдавали ударів по голові, рукам і ногам, а перед тим, як втекти, зловмисники образили "президента, його дружину та нашу родину".

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У понеділок, 15 травня, у місті Ам'єн, що на півночі Франції, антиурядові демонстранти побили внучатого племінника дружини президента країни Еммануеля Макрона. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що на 30-річного Жана-Батиста Троньє напали біля шоколадної крамниці Trogneux, яка належить родині Бріжит Макрон. За словами батька потерпілого, зловмисники завдавали чоловікові ударів по голові, руках і ногах, а перед втечею образили "президента, його дружину та нашу родину".

"Вони перейшли межу. Я приголомшений", — сказав батько Жана-Батиста Троньє.

Як зазначають журналісти, напад стався невдовзі після того, як президент Еммануель Макрон з'явився в головній телевізійній програмі новин країни в понеділок увечері.

Поліція Ам'єна повідомила про арешт восьми людей, які, ймовірно, причетні до побиття родича дружини президента.

На інцидент відреагувала Бріжит Макрон, засудивши "боягузтво, дурість і насильство" і висловивши солідарність зі своєю родиною.

Видання Courrier picard пише, що про подію також висловився президент Франції Еммануель Макрон. Він назвав агресію проти Жана-Батиста Троньє "неприйнятною" і "невиразною" і заявив, що на нього напали "бо він наш внучатий племінник".

"Жодна форма насильства не може бути виправдана, тому що словесне насильство веде до фізичного насильства, а насильство проти власності веде до насильства над людьми", — сказав Макрон.

Протести у Франції: що відомо

За даними видання Le Figaro від 19 січня, учасники найбільших профспілок Франції організували сутички та страйки проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

За даними МВС Франції, на вулиці країни вийшли 1,12 мільйона протестувальників, зокрема 80 тисяч у Парижі. Крім того, через страйки комунальників на вулицях французької столиці зібралося 10 тонн сміття.

Ми також писали про те, що 6 квітня протестувальники проти пенсійної реформи також підпалили улюблений ресторан президента Франції Еммануеля Макрона на бульварі Монпарнас. В результаті між групою демонстрантів та поліцією почалися зіткнення.

Раніше, 4 квітня, у французькому Авіньйоні з'явився стінопис із президентом Франції Еммануелем Макроном в образі Гітлера. Так місцевий художник висловив свій протест проти того, що французький лідер ухвалив рішення застосувати статтю Конституції 49.3, яка дає змогу затвердити закон про пенсійну реформу без голосування в парламенті.