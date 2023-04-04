"Ні, дякую": у Франції з'явився мурал із Макроном-"Гітлером" (фото)

Французького президента місцевий художник зобразив в чорному костюмі з написом "49.3" у вигляді вусів.

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У французькому Авіньйоні з'явився стінопис із президентом Франції Еммануелем Макроном в образі Гітлера. Так місцевий художник висловив свій протест проти того, що французький лідер ухвалив рішення застосувати статтю Конституції 49.3, яка дозволяє затвердити закон про пенсійну реформу без голосування у парламенті. Про це повідомляє Le Figaro.

Художник-графіст Лекто зобразив на бетонній стіні президента Макрона в образі Гітлер із вусами у формі номера 49.3. На малюнку присутній напис "Ні, дякую".

У місцевій префектурі повідомили, що вже поговорили із власником території і домовилися замалювати малюнок якнайшвидше.

Раніше митець вже малював карикатуру Макрона, зобразивши його маріонеткою, якою керує економіст-юдей Жак Атталі. На нього подали до суду, бо стінопис назвали антисемітським.

Протести у Франції з приводу пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку, не вщухають. Проти реформи виступає більшість громадян, але в уряді чітко дали зрозуміти, що жодних поступок не буде.

Нагадаємо, 19 січня у Франції на вулиці вийшли понад 1 мільйон людей.Вони протестували проти підвищення пенсійного віку. Пенсійна реформа у Франції — одна з ключових передвиборчих обіцянок Макрона. Вона передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Мінімальний термін відрахування працівників до пенсійного фонду планується збільшити до 43 років, а розмір мінімальної пенсії збільшити до 1200 євро на місяць.