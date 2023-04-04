"Нет, спасибо": во Франции появился мурал с Макроном-"Гитлером" (фото)

Французского президента местный художник изобразил в черном костюме с надписью "49.3" в виде усов.

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Во французском Авиньоне появился мурал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в образе Гитлера. Так местный художник выразил свой протест против того, что французский лидер принял решение применить статью Конституции 49.3, позволяющую утвердить закон о пенсионной реформе без голосования в парламенте. Об этом сообщает Le Figaro.

Художник-графист Лекто изобразил на бетонной стене президента Макрона в образе Гитлера с усами в форме номера 49.3. На рисунке присутствует надпись "Нет, спасибо".

В местной префектуре сообщили, что уже поговорили с владельцем территории и договорились зарисовать рисунок как можно быстрее.

Ранее художник уже рисовал карикатуру Макрона, изобразив его марионеткой, которой руководит экономист-иудей Жак Аттали. На него подали в суд, потому что стенопись назвали антисемитской.

Протесты во Франции по поводу пенсионной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста, не утихают. Против реформы выступает большинство граждан, но в правительстве четко дали понять, что никаких уступок не будет.

Напомним, 19 января во Франции на улицы вышли более 1 миллиона человек. Они протестовали против повышения пенсионного возраста. Пенсионная реформа во Франции – одно из ключевых предвыборных обещаний Макрона. Она предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Минимальный срок отчисления работников в пенсионный фонд планируется увеличить до 43 лет, а размер минимальной пенсии увеличить до 1200 евро в месяц.