Целые районы под угрозой: "самый бедный город" Британии может оказаться под водой (фото)

Член городского совета Дэн Кейси сказал, что боится, что защитные сооружения от наводнений быстро выйдут из строя. Дома в некоторых районах города совсем не рассчитаны на затопление.

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Приморский городок Джейвик, считающийся "самым бедным" в Великобритании, предупредили, что он может оказаться под водой. Об этом пишет Daily Star.

О прибрежном поселке в районе Тендринг в Эссексе, недавно сняли документальный фильм, в котором рассказывалось о проблемах этого региона.

Проблемы с наркотиками и алкоголем, регулярный сброс мусора и вспышки собачьего парвовируса, от которого погибло не менее дюжины собак, давно стали частью жизни жителей городка. Их предупредили, что если Джейвик не решит свои серьезные проблемы с наводнениями, то вскоре он может оказаться под водой.

Член местного совета Дэн Кейси сказал, что он боится, что защитные сооружения города от наводнений быстро выйдут из строя.

"В 1953 году мы потеряли 35 человек в результате наводнения здесь, и если бы вода перешла через стену сейчас, то пострадало бы гораздо больше людей, так что мне бы не хотелось даже думать об этом, и я надеюсь, что этот день никогда не наступит", — сказал советник.

Дома в некоторых районах города не рассчитаны на затопление Фото: Daily Star

Клерр Кейси, представляющая интересы Западного Клактона и Джейвик-Сандс, добавила, что дома в некоторых районах города, таких как Бруклендс на набережной, не рассчитаны на затопление.

"В районе Бруклендс до сих пор есть те же самые дома, которым уже 70, 80, 90 лет, и, как бы это сказать, они не очень готовы к наводнениям, а мы живем в пойме реки. Вы должны посмотреть, что вы собираетесь делать с этим", — написала она на своем сайте.

Издание отмечает, что в 2018 году Джейвик получил нежелательную мировую известность после того, как его использовали в политической кампании в поддержку Дональда Трампа, чтобы предупредить избирателей о том, "что может случиться, если не выбрать его".

Правительство начало работу над схемой защиты от наводнений стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов Фото: Daily Star

В начале этого года, город, который возглавил ряд списков "самых неблагополучных" мест для проживания, пострадал от вспышки собачьего парвовируса.

Тем временем правительство начало работу над схемой защиты от наводнений стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов, которая призвана защитить побережье Эссекса, включая Джейвик, от опасных для жизни наводнений. Новая защита от наводнений будет направлена на улучшение существующих мер.

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