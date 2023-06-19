Цілі райони під загрозою: "найбідніше місто" Британії може опинитися під водою (фото)

Член міської ради Ден Кейсі сказав, що боїться, що захисні споруди від повеней швидко вийдуть з ладу. Будинки у деяких районах міста зовсім не розраховані на затоплення.

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Приморське містечко Джейвік, яке вважається "найбіднішим" у Великій Британії, попередили, що воно може опинитися під водою. Про це пише Daily Star.

Про прибережне селище в районі Тендрінг в Ессексі нещодавно зняли документальний фільм, в якому розповідалося про проблеми цього регіону.

Проблеми з наркотиками та алкоголем, регулярне скидання сміття та спалахи собачого парвовірусу, від якого загинуло не менше дюжини собак, давно стали частиною життя мешканців містечка. Їх попередили, що якщо Джейвік не вирішить своїх серйозних проблем з повенями, то незабаром він може опинитися під водою.

Член місцевої ради Ден Кейсі сказав, що він боїться, що захисні споруди міста від повеней швидко вийдуть з ладу.

"У 1953 році ми втратили 35 людей в результаті повені тут, і якби вода перейшла через стіну зараз, то постраждало б набагато більше людей, так що мені не хотілося б навіть думати про це, і я сподіваюся, що цей день ніколи не настане", — сказав радник.

Будинки у деяких районах міста, не розраховані на затоплення Фото: Daily Star

Клерр Кейсі, яка представляє інтереси Західного Клактона та Джейвік-Сандс, додала, що будинки в деяких районах міста, таких як Бруклендс на набережній, не розраховані на затоплення.

"У районі Бруклендс досі є ті самі будинки, яким вже 70, 80, 90 років, і, як би це сказати, вони не дуже готові до повеней, а ми живемо в заплаві річки. Ви повинні подивитися, що ви збираєтесь робити з цим", — написала вона на своєму сайті.

Видання зазначає, що у 2018 році Джейвік отримав небажану світову популярність після того, як його використали у політичній кампанії на підтримку Дональда Трампа, щоб попередити виборців про те, "що може статися, якщо не обрати його".

Уряд розпочав роботу над схемою захисту від повеней вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів Фото: Daily Star

На початку цього року, місто, яке очолило низку списків "найнеблагополучніших" місць для проживання, постраждав від спалаху собачого парвовірусу.

Тим часом уряд розпочав роботу над схемою захисту від повеней вартістю 10 мільйонів фунтів стерлінгів, яка покликана захистити узбережжя Ессекса, включаючи Джейвік, від небезпечних для життя повеней. Новий захист від повеней буде спрямований на покращення заходів, що існують.

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