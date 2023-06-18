Приховані скарби: корабель-привид з'явився через сотні років після аварії (фото)

На пляжі під час відливу почав спливати каркас корабля, що викликало запеклі суперечки щодо його походження. Можливо, це судно сіло на мілину у 1889 році, і в ньому були цінні речі.

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На одному з пляжів Великої Британії під час відливу починають з'являтися останки корабля, що викликає суперечки про походження судна та про те, що сталося. Про це пише The Mirror.

Корабель, який довгий час був занурений під пісок та воду, знову можна побачити на пляжі Воррен, Аберсох, у північному Уельсі, коли починається відлив. До 20-го століття більшість місцевої торгівлі здійснювалася морем, і багато торгових кораблів залишилися назавжди біля узбережжя півострова Ллин.

Фото каркаса корабля-примари показали у соціальних мережах. Багато людей були вражені знахідкою.

"Нічого собі! Ніколи раніше такого не бачив. У надрах є скарби?" — написав у коментарях під фото один з них.

Довгі роки вважалося, що зниклим човном був "Фосіл". Це невелике судно, яке сіло на мілину у 1889 році. Це одне з двох затонулих кораблів XIX століття на цьому пляжі, другим традиційно вважається судно "Марія з Аберістуїта", яке зазнало аварії в затоці Аберсох у 1872 році.

Fosil (також пишуть Fossil та Fossile) відіграв невелику, але важливу роль у тому, що Портмадог став центром міжнародної торгівлі сланцем. 38-тонний дерев'яний шлюп був побудований у Пвелхелі в 1850 році й належав капітану Девіду Девісу з Лланбедрога, повідомляє NorthWalesLive.

Корабель або затонув невдовзі після 1890 року, або був кинутий поряд з берегом Фото: Richard John Attenborough

В основному судно здійснювало прибережні рейси, зазвичай перевозячи шифер із Портмадога, який прибував у порт залізницею Ффестініог. У списку торгового флоту зазначено, що 1890 року екіпаж корабля здійснив дев'ять рейсів, а наступні роки — жодного. Місцеві жителі вважають, що "Фосіл" зазнав аварії поряд з пляжем Уоррен (пляж Кастельмарч) 14 жовтня 1902 року. Проте судно було виведено з експлуатації до 1891 року, тому така теорія видається малоймовірною.

Більш правдоподібним є те, що корабель або затонув незабаром після 1890 року, або був кинутий поряд з берегом. Вантаж битого шиферу неподалік дозволяє припустити перше.

Однак нещодавні дослідження проєкту Cherish, створеного для вивчення впливу зміни клімату на узбережжя Уельсу, поставили під сумнів ці твердження. Згідно з їх результатами, два затонулих судна на пляжі Воррен можуть відноситися до будь-якої з 28 аварії кораблів, які, як відомо, потонули в районі Аберсоха в 19 столітті.

Видання зазначає, що попри безліч "кандидатів на місце аварії корабля" на пляжі Воррен, судно "Фосіл" залишається найбільш імовірним.

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