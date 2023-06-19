Ушел с деньгами: парень спланировал ограбление заправки, чтобы раньше уйти с работы (фото)

Стивен Джонс, который ограбил заправку, признался в содеянном и сказал, что его подруга, Алиа Локк, организовала фиктивное ограбление по просьбе своего друга, "чтобы тот мог пораньше уйти домой со смены".

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В штате Оклахома, США, Исайас Джонс работающий на заправке, попросил свою подругу Алию Локк организовать ограбление его рабочего места, с целью позволить ему уйти домой пораньше. Об этом пишет Fox News.

Издание отмечает, что для реализации своего плана мужчина задействовал двух человек. По данным полиции Талсы, Исайас Джонс рассказал офицерам, что 5 июня в магазин зашел мужчина и передал ему записку со словами: "Отдай мне все свои деньги или я тебя застрелю".

Исайас Джонс Фото: FOX News

Работник заправки подчинился, и подозреваемый ушел с деньгами. Полиция не сказала, какую сумму украл мужчина, однако офицерам удалось установить личность грабителя. Им оказался некий Стивен Джонс. Через несколько дней следователи арестовали его за ограбление. Он признался в содеянном и сказал, что его подруга, Алиа Локк, организовала фиктивное ограбление по просьбе Исайаса Джонса, "чтобы он мог пораньше уйти домой со смены".

Женщина, которая тоже призналась в своей роли в ограблении, была арестована и ей также могут быть предъявлены обвинения в хищении. Она сказала, что Исайас Джонс заплатил ей после ограбления.

Алиа Локк и Стивен Джонс Фото: FOX News

Работник заправки, который также признался в инсценировке ограбления, был арестован по обвинению в хищении и сговоре с целью совершения тяжкого преступления. Все трое сейчас ждут суда.

"Наш отдел кадров и, вероятно, все отделы кадров в мире хотели бы сообщить людям, что это не рекомендуемый способ уйти с работы раньше времени", — пошутили полицейские в социальных сетях.

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