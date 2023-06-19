Пішов із грошима: хлопець спланував пограбування заправки, щоби раніше піти з роботи (фото)

Стівен Джонс, який пограбував заправку, зізнався у скоєному і сказав, що його подруга, Аліа Локк, організувала фіктивне пограбування на прохання свого друга, "щоб той міг раніше піти додому зі зміни".

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У штаті Оклахома, США, Ісайас Джонс, який працює на заправці, попросив свою подругу Алію Локк організувати пограбування його робочого місця, з метою дозволити йому піти додому раніше. Про це пише Fox News.

Видання зазначає, що для реалізації свого плану чоловік залучив двох людей. За даними поліції Талси, Ісайас Джонс розповів офіцерам, що 5 червня до магазину зайшов чоловік і передав йому записку зі словами: "Віддай мені всі свої гроші, або я тебе застрелю".

Ісайос Джонс Фото: FOX News

Працівник заправки підкорився, і підозрюваний пішов із грошима. Поліція не сказала, яку суму вкрав чоловік, проте офіцерам вдалося встановити особу грабіжника. Ним виявився якийсь Стівен Джонс. За кілька днів слідчі заарештували його за пограбування. Він зізнався в скоєному і сказав, що його подруга, Аліа Локк, організувала фіктивне пограбування на прохання Ісайса Джонса, "щоб він міг раніше піти додому зі зміни".

Жінка, яка теж зізналася у своїй ролі у пограбуванні, була заарештована і їй також можуть бути пред'явлені звинувачення у розкраданні. Вона сказала, що Ісайас Джонс заплатив їй після пограбування.

Аліа Локк та Стівен Джонс Фото: FOX News

Працівника заправки, який також зізнався в інсценуванні пограбування, було заарештовано за звинуваченням у розкраданні та змові з метою скоєння тяжкого злочину. Усі троє зараз чекають на суд.

"Наш відділ кадрів і, ймовірно, всі відділи кадрів у світі хотіли б повідомити людей, що це не рекомендований спосіб піти з роботи раніше", — пожартували поліцейські в соціальних мережах.

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