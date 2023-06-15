Став героєм: 10-річний хлопчик витягнув дитину, що потопає, з дна басейну (фото)

Льюїс Сміт разом зі своїм батьком Крейгом змогли допомогти 4-річному малюкові, який майже потонув у басейні. За словами чоловіка, хлопчик був мертвий з медичного погляду.

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10-річний Льюїс Сміт із Великобританії плавав у басейні готелю в Белеку (Туреччина), коли помітив на дні дитини, яку спочатку прийняв за купу сміття. Хлопчик витяг малюка, після чого його почали називати героєм. Про це пише Daily Star.

Льюїс швидко зрозумів, що на дні басейну знаходиться зовсім не сміття, і витяг, як йому здалося неживе тіло чотирирічної дитини з води. Потім батько героя зміг привести потерпілого до тями.

Пожежний Крейг Сміт навчений штучного дихання і зумів допомогти чотирирічній дитині, яка була доставлена до найближчої лікарні.

"Ми були біля басейну, і це був звичайний день. Я ненадовго відійшов у свою кімнату, яка знаходилася поруч. Моя дружина Еллі була з нашими трьома хлопчиками біля басейну, коли Льюїс крикнув, що знайшов щось на дні. Спочатку він подумав, що це шматок сміття або ще щось, але коли він пірнув під воду, то зрозумів, що це була дитина", — розповів Крейг.

За словами чоловіка, хлопчик був мертвий з медичного погляду. Він не мав пульсу і не дихав.

"Після того, як дитині зробили штучне дихання, нам вдалося видалити воду з її легень, після чого вона стала кашляти та почала дихати", — каже пожежник.

Пожежний Крейг Сміт навчений штучного дихання і зумів допомогти дитині Фото: Daily Star

Сім'я постійно отримує інформацію про стан здоров'я чотирирічної дитини від його родичів з Південного Йоркширу, які кажуть, що їхнє маля добре одужує.

Крейг похвалив швидкі дії свого сина.

"Як десятирічний підліток зміг витягнути таку дитину — це нереально. Я пишаюся ним. Льюїс був героєм того дня", — додав чоловік.

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