Спрацювали інстинкти: вагітна жінка врятувала дітей із палаючого шкільного автобуса (відео)

Імунек Вільямс, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, впевнена, що їй допомогли її "материнські інстинкти", коли вона намагалася забезпечити безпеку учнів.

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У США, у штаті Вісконсин, вагітна Імунек Вільямс, яка працює водієм шкільного автобуса, відвела учнів у безпечне місце за мить до того, як транспорт спалахнув. Про це пише The Kansas City Star.

Пожежа сталася близько 8 години ранку в середу, 31 травня, в Мілуокі.

На відео, поширеному в соціальних мережах, видно, як дим заповнює автобус, а в передній частині салону видно язики полум'я, коли під'їхала пожежна машина.

Імунек Вільямс розповіла, що "відчула якийсь дивний запах" на світлофорі та зупинила автобус, помітивши густий дим.

"Добре, давайте просто вийдемо з автобуса. Я просто сказала дітям: "Давайте вийдемо". Я евакуювала автобус, переконалася, що всі вийшли, і змусила їх вишикуватися перед воротами. І як тільки ми вийшли з нього, я обернулася, а він був просто... охоплено полум'ям", — розповіла вагітна жінка.

Вільямс сказала, що її "материнські інстинкти" спрацювали, коли вона забезпечувала безпеку учнів.

"Я виходила останньою. Як тільки я вийшла, обернулася і побачила полум'я. Я хотіла переконатися, що я в безпеці, дитина в безпеці, і якби це була моя дитина в автобусі, я б хотіла, щоб один із водіїв автобуса вчинив так само", — розповіла американка, яка перебуває на восьмому місяці вагітності.

Шкільний автобус був порожнім, коли прибули пожежники, і ніхто не постраждав. Незрозуміло, що спричинило пожежу.

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