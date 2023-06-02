Сработали инстинкты: беременная женщина спасла детей из горящего школьного автобуса (видео)

Имунек Уильямс, которая находится на восьмом месяце беременности, уверена, что ей помогли ее "материнские инстинкты" когда она пыталась обеспечить безопасность учеников.

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В США, в штате Висконсин, беременная Имунек Уильямс, которая работает водителем школьного автобуса отвела учеников в безопасное место за мгновение до того, как транспорт загорелся. Об этом пишет The Kansas City Star.

Пожар случился около 8 часов утра в среду, 31 мая, в Милуоки.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как дым заполняет автобус, а в передней части салона видны языки пламени, когда подъехала пожарная машина.

Имунек Уильямс рассказала, что "почувствовала какой-то странный запах" на светофоре и остановила автобус, заметив густой дым.

"Ладно, давайте просто выйдем из автобуса. Я просто сказала детям: "Давайте выйдем". Я эвакуировала автобус, убедилась, что все вышли, и заставила их выстроиться перед воротами. И как только мы вышли из него, я обернулась, а он был просто … охвачен пламенем", — рассказала беременная женщина.

Уильямс сказала, что ее "материнские инстинкты" сработали, когда она обеспечивала безопасность учеников.

"Я выходила последней. Как только я вышла, я обернулась и увидела пламя. Я хотела убедиться, что я в безопасности, ребенок в безопасности, и если бы это был мой ребенок в автобусе, я бы хотела, чтобы один из водителей автобуса поступил так же", — рассказала американка, которая находится на восьмом месяце беременности.

Школьный автобус был пуст, когда прибыли пожарные, и никто не пострадал. Неясно, что стало причиной пожара.

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