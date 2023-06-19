Невероятная история успеха: женщина обменяла шпильку для волос на дом (видео)

Деми Скиппер была поражена историей Кайла Макдональда, который за год смог обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Девушка решила испытать свои силы и запустила проект "Trade Me Project".

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В США 30-летняя Деми Скиппер всего за несколько месяцев обменивала различные предметы начиная со шпильки для волос и теперь является владелицей прекрасного частного дома. Об этом пишет Lad Bible.

В 2005 году женщину была поражена историей Кайла Макдональда, который за год смог обменять канцелярскую скрепку на двухэтажный дом. Она также решила испытать свои силы и в мае 2020 года запустила проект "Trade Me Project".

Американка начала свой обмен с обычной шпильки для волос, в результате которого она смогла получить бижутерию взамен. После этого она стала владелицей очков, пылесоса, сноуборда, Apple TV, дизайнерских кроссовок, приставки Microsoft Xbox, MacBook Pro, бриллиантовых бус и тренажера.

Предложения для потенциальных обменов девушка искала в социальных сетях.

Женщина обменяла трейлер на частный дом в штате Теннесси Фото: The Guardian

По завершении проекта Деми достигла автомобиля Honda CRV, трех тракторов и трейлера стоимостью 40 тысяч долларов. В ноябре 2021 года, почти спустя полтора года, она обменяла трейлер на частный дом в штате Теннесси.

"Когда я увидела дом передо мной, я была в шоке: "Святое дерь*о, эти ключи от этого дома, и я владею им. И тогда я начала плакать во дворе. Я убеждена, что сосед подумал что-то вроде: "Что за черт, наша новая соседка сумасшедшая". Это было действительно очень сюрреалистично", – поделилась она.

С течением времени Скиппер провела ремонт в своем новом доме и решила показать, как он теперь выглядит.

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