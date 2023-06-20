Всюду просили денег: мужчина, выигравший 6 млн фунтов, сбежал из родной страны (фото)

Жизнь Роджера Робара быстро превратилась в ад из-за крупного выигрыша в лотерею. Мужчина раздал совершенно незнакомым людям 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Вскоре он сбежал в другую страну из-за постоянных просьб о денежной помощи.

Related video

Роджер Робар из Великобритании выиграл 6 миллионов фунтов стерлингов в Национальную лотерею в 1999 году. После победы его жизнь превратилась в "настоящий ад", потому что люди не оставляют его в покое. Об этом пишет Daily Star.

Мужчине даже пришлось бежать из родной страны после того, как он раздал около четверти выигранной суммы в течение нескольких недель после получения джекпота.

Шеф-повар, который утверждает, что выигрыш разрушил его брак и помешал ему завести новых детей, сейчас живет во Франции. Он раздал совершенно незнакомым людям 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

"Я хуже заключенного, я живу в гробу — даже в гробу спокойнее, потому что люди не стучат в него каждые пять минут со словами: "Пожалуйста, помогите мне". Весь день люди приходят в мой ресторан, останавливают меня на улице, подбегают к моей машине, звонят мне, ждут у моего дома и сводят меня с ума. Я никогда не думал, что люди так голодны, что у них так много проблем. Это душит меня, я не могу дать денег всему миру", — говорил мужчина в 1999 году, рассказывая о своих проблемах.

Выигрыш разрушил брак мужчина и помешал ему завести новых детей Фото: Birmingham Post and Mail

Роджер также подвергался преследованиям на улицах, его преследовали дома. Сколько бы раз он ни говорил людям "нет", они "не слушали".

Роджер начал играть в лотерею, чтобы оплатить свадьбу своей дочери, но говорит, что если бы можно было вернуть время с той минуты, когда он выиграл, он бы обналичил чек и ушел.

"Я жалею об этом день и ночь. На прошлой неделе я проснулся от рыданий и кричал: "Боже, я совершил ужасную ошибку, пожалуйста, помоги мне". Было бы лучше, если бы я не выиграл в лотерею — я и представить себе не мог, что моя жизнь сложится именно так. Если бы у меня был выбор между выигрышем в лотерею и работой поваром с зарплатой 250 фунтов в неделю, я бы выбрал второй вариант", — сказал победитель лотереи тогда.

С тех пор Роджер Робар держится в тени и не появляется на публике.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

Также сообщалось, что безработный мужчина выиграл в лотерею 50 млн долларов. Победитель, пожелавший остаться анонимом, долгое время испытывал сложности в поиске работы и находился в затруднительном положении.