Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Усюди просили грошей: чоловік, який виграв 6 млн фунтів, втік із рідної країни (фото)

Переможець лотереї, лотерея, втік із країни, просили грошей, переслідували, кухар, зірвав джекпот, приз, лотерея,
Фото: Daily Star | Чоловік роздав абсолютно незнайомим людям 1,5 мільйонів фунтів стерлінгів

Життя Роджера Робара швидко перетворилося на пекло через великий виграш у лотерею. Чоловік роздав абсолютно незнайомим людям 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Незабаром він втік до іншої країни через постійні прохання про грошову допомогу.

Related video

Роджер Робар із Великобританії виграв 6 мільйонів фунтів стерлінгів у Національну лотерею у 1999 році. Після перемоги його життя перетворилося на "справжнє пекло", тому що люди не дають йому спокою. Про це пише Daily Star.

Чоловікові навіть довелося тікати з рідної країни після того, як він роздав близько чверті виграної суми протягом кількох тижнів після отримання джекпоту.

Шеф-кухар, який стверджує, що виграш зруйнував його шлюб та завадив йому завести нових дітей, зараз живе у Франції. Він роздав абсолютно незнайомим людям 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

"Я гірший за ув'язненого, я живу в труні — навіть у труні спокійніше, тому що люди не стукають кожні п'ять хвилин зі словами: "Будь ласка, допоможіть мені". Весь день люди приходять у мій ресторан, зупиняють мене на вулиці, підбігають до моєї машині, дзвонять мені, чекають біля мого будинку і зводять мене з розуму. Я ніколи не думав, що люди такі голодні, що у них так багато проблем. Це душить мене, я не можу дати грошей усьому світу", — говорив чоловік 1999 року, розповідаючи про свої проблеми.

Переможець лотереї, лотерея, втік із країни, просили грошей, переслідували, кухар, зірвав джекпот, приз, лотерея, Fullscreen
Виграш зруйнував шлюб чоловік та завадив йому завести нових дітей
Фото: Birmingham Post and Mail

Роджер також зазнавав переслідувань на вулицях, його переслідували вдома. Скільки б разів він не говорив людям "ні", вони "не слухали".

Роджер почав грати в лотерею, щоб оплатити весілля своєї дочки, але каже, що якби можна було повернути час з тієї хвилини, коли він виграв, він би перевів у готівку чек і пішов.

"Я шкодую про це день і ніч. Минулого тижня я прокинувся від ридання і кричав: "Боже, я зробив жахливу помилку, будь ласка, допоможи мені". Було б краще, якби я не виграв у лотерею — я й уявити собі не міг, що моє життя складеться саме так. Якби я мав вибір між виграшем у лотерею та роботою кухарем із зарплатою 250 фунтів на тиждень, я б вибрав другий варіант", — сказав переможець лотереї тоді.

З того часу Роджер Робар тримається в тіні та не з'являється на публіці.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.