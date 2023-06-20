Усюди просили грошей: чоловік, який виграв 6 млн фунтів, втік із рідної країни (фото)

Життя Роджера Робара швидко перетворилося на пекло через великий виграш у лотерею. Чоловік роздав абсолютно незнайомим людям 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Незабаром він втік до іншої країни через постійні прохання про грошову допомогу.

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Роджер Робар із Великобританії виграв 6 мільйонів фунтів стерлінгів у Національну лотерею у 1999 році. Після перемоги його життя перетворилося на "справжнє пекло", тому що люди не дають йому спокою. Про це пише Daily Star.

Чоловікові навіть довелося тікати з рідної країни після того, як він роздав близько чверті виграної суми протягом кількох тижнів після отримання джекпоту.

Шеф-кухар, який стверджує, що виграш зруйнував його шлюб та завадив йому завести нових дітей, зараз живе у Франції. Він роздав абсолютно незнайомим людям 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

"Я гірший за ув'язненого, я живу в труні — навіть у труні спокійніше, тому що люди не стукають кожні п'ять хвилин зі словами: "Будь ласка, допоможіть мені". Весь день люди приходять у мій ресторан, зупиняють мене на вулиці, підбігають до моєї машині, дзвонять мені, чекають біля мого будинку і зводять мене з розуму. Я ніколи не думав, що люди такі голодні, що у них так багато проблем. Це душить мене, я не можу дати грошей усьому світу", — говорив чоловік 1999 року, розповідаючи про свої проблеми.

Виграш зруйнував шлюб чоловік та завадив йому завести нових дітей Фото: Birmingham Post and Mail

Роджер також зазнавав переслідувань на вулицях, його переслідували вдома. Скільки б разів він не говорив людям "ні", вони "не слухали".

Роджер почав грати в лотерею, щоб оплатити весілля своєї дочки, але каже, що якби можна було повернути час з тієї хвилини, коли він виграв, він би перевів у готівку чек і пішов.

"Я шкодую про це день і ніч. Минулого тижня я прокинувся від ридання і кричав: "Боже, я зробив жахливу помилку, будь ласка, допоможи мені". Було б краще, якби я не виграв у лотерею — я й уявити собі не міг, що моє життя складеться саме так. Якби я мав вибір між виграшем у лотерею та роботою кухарем із зарплатою 250 фунтів на тиждень, я б вибрав другий варіант", — сказав переможець лотереї тоді.

З того часу Роджер Робар тримається в тіні та не з'являється на публіці.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе у трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша у кишені. Тепер вона мешкає у трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі у пошуку роботи і перебував у скрутному становищі.