Грязная месть: босс заплатил сотруднику медными монетами, облитыми маслом (фото)

Андреас Флэтен не получил свою последнюю зарплату в размере 915 долларов, после чего обнаружил 91 500 облитых маслом пенни, подброшенные на подъездную дорожку его начальником.

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В США владелец ремонтной мастерской Майлз Уокер отомстил бывшему работнику Андреасу Флэтену, заплатив ему почти 1000 долларов грязными копейками. Об этом пишет People.

После того, как мужчина пожаловался на то, что не получил свою последнюю зарплату в размере 915 долларов, он обнаружил 91 500 пенни, подброшенные на подъездную дорожку его начальником. Записка об оплате с нецензурной бранью была оставлена поверх груды медных монет, покрытых маслом.

Майлз Уокер, владелец автосервиса A OK Walker Autoworks в Пичтри-Сити, штат Джорджия, решил заплатить Андреасу Флэтену копейками 12 марта 2021 года после того, как узнал, что бывший работник обратился в Министерство труда США по поводу пропавшей зарплаты, согласно иску, поданному агентством в федеральный суд.

"Как заставить этого парня понять, какой он отвратительный пример человеческого существа …. Знаете что? У меня полно денег; я их использую", — говорил однажды Уокер об одном их своих сотрудников.

Записка об оплате с нецензурной бранью была оставлена поверх груды медных монет Фото: Olivia Oxley courtesy

Теперь Флэтену причитается гораздо больше, чем номинал его последней зарплаты. Уокер и его компания выплатят 39 934 доллара США в виде заработной платы и неустойки девяти сотрудникам, включая самого Флэтена, в ответ на иск.

"Работники имеют право получать заработную плату, которую они заработали, не опасаясь преследований или запугивания", — говорится в заявлении регионального администратора отдела заработной платы и трудовых отношений Хуана Кориа в Атланте.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также ранее сообщалось, что женщина оригинально отомстила начальнику, который ее уволил. Девушка по имени Марчи придумала креативный способ, чтобы подшутить над своим работодателем после несправедливого увольнения. Видео быстро стало вирусным и набрало более 5 миллионов просмотров в TikTok.