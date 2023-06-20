"Коснулся Бог": писатель в точности предсказал крушение "Титаника" за 14 лет до трагедии

Таинственный роман "Крушение Титана", написанный в 1800-х годах, якобы предсказывал гибель знаменитого круизного лайнера "Титаник" за несколько лет до того, как это произошло на самом деле.

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Сходство между тем, что произошло с реальным судном "Титаник", и тем, что описано в книге Моргана Робертсона, написанной 14 годами ранее, заставило некоторых подумать, что писатель обладал даром предсказания и что его "коснулся Бог". Об этом пишет Daily Star.

Сейчас, когда идет поисково-спасательная операция по поиску пропавшей туристической подводной лодки, которая перестала выходить на связь во время осмотра обломков судна 1912 года, многие начинали обращать внимание на историю "Титаника". Активировались и сторонники возникновения теорий заговора. Одна из них заключается в том, что опубликованная в 1898 году книга о корабле с очень похожим названием фактически предсказала злополучный конец "непотопляемого корабля".

Книга "Крушение Титана" или "Тщетность" была написана Морганом Робертсоном, бывшим морским пехотинцем, который сбежал в море в возрасте 16 лет. Автор увлекался всем, что связано с водой и кораблями, и начал писать книги.

Якобы пророческая книга была опубликованна в 1898 году Фото: коллаж Фокус

Его самая известная книга о корабле под названием "Титан" имеет всего 69 страниц. Однако сходства с "Титаником" многочисленны и довольно жуткие.

Оба корабля были сделаны в Англии. У них почти одинаковые название. Длина "Титана" составляла 800 футов, а "Титаника" — 882,5, и оба судна имели три гребных винта.

Оба корабля могли вместить максимум 3 000 пассажиров, хотя на реальном корабле в момент катастрофы на борту было только 2 200 человек. Даже количество спасательных шлюпок оказалось близким: на "Титане" было 24, а на "Титанике" — 20.

На этом сходства не заканчиваются. Оба судна отправились в плавание в апреле и оба затонули после столкновения с айсбергом. "Титан" столкнулся с ледяной глыбой на скорости 25 узлов, в то время как "Титаник" шел со скоростью 22,5 узла. Первый столкнулся около полуночи, в то время как "Титаник", как считается, получил удар в 11.40 вечера. Они затонули в Северной Атлантике у Ньюфаундленда. Оба судна называли "самым большим кораблем на плаву и непотопляемым".

Оба судна называли "самым большим кораблем на плаву и непотопляемым" Фото: Global Look Press

Издание отмечает, что сходство было замечено примерно во время затопления "Титаника", тогда историк Джордж ДеМасс написал, что "религиозные люди были убеждены, что Робертсон обладает даром пророчества и "Тщетность" была боговдохновенной, содержащей слово Божье".

"Интересно и удивительно, что он написал это за 14 лет до "Титаника". Но я не думаю, что он что-то предвидел. Я не думаю, что это было божественно. Это было больше похоже на совпадение, чем на что-то другое", — добавил историк.

Ранее Фокус писал, что один из членов экипажа пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь. Береговая охрана США подтвердила, что на борту пропавшей субмарины находятся пять человек. Вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей.

Также сообщалось, что на борту пропавшей субмарины был один из богатейших людей Пакистана. Субмарина OceanGate Expeditions пропала накануне в 600 км от канадского острова Ньюфаундленд, где на глубине 3800 метров лежат останки "Титаника". На борту находятся пять человек: капитан, ученый и три туриста.