Шпионил в пользу Украины: сотрудника ядерного центра РФ осудили за "госизмену", – росСМИ

По словам журналистов, россиянин долго собирал информацию о секретных научных разработках, чтобы получить денежное вознаграждение от иностранных спецслужб.

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В Российской Федерации осудили жителя Нижнего Новгорода за шпионаж в пользу Украины, США и Великобритании. Об этом сообщило издание НИА "Нижний Новгород" 20 июня.

Сообщается, что нижегородец работал на местном военном предприятии. Чтобы скрыть свои контакты с иностранными спецслужбами мужчина использовал фальшивые документы и особое программное оборудование.

Журналисты утверждают, что мужчина якобы долго готовился совершить госизмену, собирая информацию о засекреченных научных разработках, чтобы получить за нее денежное вознаграждение.

В публикации также говорится, что обвиняемый сначало отказывался признать себя виновным, однако позже начал сотрудничать со следствием "под давлением неопровержимых доказательств".

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

По данным российского издания "Коммерсантъ", речь идет о Викторе Ильине, который был сотрудником Федерального ядерного центра. Он участвовал в разработке "предохранительно-исполнительного механизма взрывателя" и "боевой части направленного действия".

Напомним, что 17 июня создатель первой в Советском Союзе двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов совершил самоубийство в Москве. Тело 92-летнего ученого нашли его близкие в квартире на Космодамианской набережной.

Мы также писали о том, что 16 мая ЦРУ выпустило видеоролик, призывающий граждан Российской Федерации, недовольных жизнью в своей стране и войной в Украине, к сотрудничеству. Сюжет апеллирует к чувству патриотизма россиян, делая упор на сомнениях, отсутствии цели и угнетении.