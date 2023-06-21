Покончил с собой: в Москве найден мертвым создатель термоядерной бомбы, – росСМИ

Григорий Клинишов участвовал в разработке заряда для бомбы РДС-37. Испытания этого взрывного устройства привели к трагическим последствиям в радиусе более 200 километров.

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Создатель первой в Советском Союзе двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов совершил самоубийство в Москве. Об этом сообщило российской издание Regnum 21 июня.

Сообщается, что 17 июня тело 92-летнего советского и российского ученого нашли его близкие в квартире на Космодамианской набережной.

По данным журналистов, инженер-физик покончил с собой в момент, когда остался один дома. Перед смертью он написал прощальную записку, адресованную родным.

Как отмечают авторы публикации, Григорий Клинишов работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики, в котором создавалось ядерное и термоядерное оружие.

Клинишов принимал участие в разработке заряда для первой в СССР двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Испытания этого взрывного устройства в 1955 году спровоцировали множество трагичных последствий в радиусе более 200 километров.

В 59 населенных пунктах были повреждены и разрушены здания, десятки людей были ранены, Обрушения потолков в домах забрало несколько жизней, среди погибших был 3-летний ребенок. В радиусе до 240 километров от места проведения учений поднялся уровень радиации.

Григорий Клинишов разрабатывал заряд для термоядерной бомбы РДС-37

Напомним, что 19 марта начальник полиции Иркутска в Российской Федерации совершил самоубийство на своем рабочем месте после совещания с начальством. После рабочего "зума" он вернулся к себе в кабинет и не выходил из него следующие шесть часов.

Ранее, 6 марта, мы также писали о том, что в Москве парень, страдающий от мыслей о самоубийстве, решил обратиться за помощью к именитому психиатру. Специалист посоветовал пациенту погибнуть с пользой, приняв участие в войне на территории Украины.