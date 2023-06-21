Наклав на себе руки: у Москві знайдено мертвим розробника термоядерної бомби, — росЗМІ

Григорій Клінішов брав участь у створенні заряду для бомби РДС-37. Випробування цього вибухового пристрою призвели до трагічних наслідків у радіусі понад 200 кілометрів.

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Розробник першої в Радянському Союзі двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов скоїв самогубство у Москві. Про це повідомило російське видання Regnum 21 червня.

Повідомляється, що 17 червня тіло 92-річного радянського та російського вченого знайшли його близькі у квартирі на Космодаміанській набережній.

За даними журналістів, інженер-фізик наклав на себе руки в момент, коли залишився один вдома. Перед смертю він написав прощальну записку, адресовану рідним.

Як зазначають автори публікації, Григорій Клінішов працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті експериментальної фізики, в якому створювалася ядерна та термоядерна зброя.

Клінішов брав участь у розробці заряду для першої у СРСР двоступеневої термоядерної бомби РДС-37. Випробування цього вибухового пристрою 1955 року спровокували безліч трагічних наслідків у радіусі понад 200 кілометрів.

У 59 населених пунктах було пошкоджено та зруйновано будівлі, десятки людей було поранено, Обвалення стель у будинках забрало кілька життів, серед загиблих була 3-річна дитина. У радіусі до 240 кілометрів від місця проведення навчань піднявся рівень радіації.

Григорій Клінішов розробляв заряд для термоядерної бомби РДС-37

Нагадаємо, що 19 березня начальник поліції Іркутська в Російській Федерації скоїв самогубство на своєму робочому місці після наради з начальством. Після робочого "зуму" він повернувся до себе в кабінет і не виходив із нього наступні шість годин.

Раніше, 6 березня, ми також писали про те, що в Москві хлопець, який страждає від думок про самогубство, вирішив звернутися за допомогою до іменитого психіатра. Фахівець порадив пацієнтові загинути на користь, взявши участь у війні на території України.