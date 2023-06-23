"Ответная мера": Россия объявила о введении новых санкций против Евросоюза

Россия запретила въезд некоторым европейским чиновникам в ответ на 11-й пакет санкций Европейского Союза

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Москва после вступления в силу 11-го пакета санкций расширила перечень представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию, сообщает РИА новости.

МИД РФ существенно расширил список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом запрещен въезд на территорию России.

В так называемый стоп-лист страны-агрессора попали сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран — членов ЕС, а также частные лица, которые имеют отношение к оказанию военной помощи Украине (поставки обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики).

Российские власти считают, что введение санкций подрывают отношения Москвы с другими государствами. При этом они забывают о войне, которую развязали против Украины.

23 июня Совет Европейского Союза утвердил 11-й пакет экономических и персональных санкций против России, главная цель которого – усиление введенных ранее ограничений и борьба с обходом санкций.

Новый санкционный пакет запрещает транзит через территорию РФ большего количества товаров и технологий, которые могут использоваться для военных нужд, авиации или космической индустрии и авиационного и ракетного топлива – для товаров, которые везут из ЕС в третьи страны.

В санкционный список внесли дополнительные 87 компаний за прямую поддержку российского ВПК – к ним применят более строгие экспортные ограничения.

21 июня сообщалось о том, что Евросоюз запретил транспортировать нефть российским трубопроводом "Дружба". При обсуждении 11-го пакета антироссйиских санкций предтавители ЕС прислушались к польской стороне, которая требовала остановить подачу нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Напомним, 21 июня послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций против России. В Европейской комиссии считают, что это позволит усилить борьбу с обходом санкций и заблокировать возможность получения подлежащих ограничениям товаров.