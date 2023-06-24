ЧВК "Вагнер" идет на Москву: техника мятежников передвигается по Липецкой области (фото)

По словам бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, задумка команды Пригожина поражает смелостью и имеет шансы на успех.

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Техника ЧВК "Вагнер" уже движется по территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет", – говорится в сообщении.

Чиновник напомнил, что местным жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

Между тем по информации российского медиа "7х7", наемники "Вагнера", предположительно, заняли село Красное в Липецкой области. Подписчик прислал журналистам кадры с военной техникой и несколькими вооруженными людьми. По его словам, далее часть людей в военной форме поехала в сторону Москвы, часть якобы заняла разные точки в Красном.

ЧВК "Вагнер" идет на Москву: комментарии Гиркина

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин прокомментировал действия "вагнеровцев" в своем Telegram-канале.

"Итак, стратегическая задумка команды Пригожина предельно ясна, логична, очень рискованна, но поражает смелостью и имеет шансы на успех в атмосфере неповоротливости и демотивации всех силовых структур Российской Федерации.

Закрепившись в Ростове и отвлекая на себя внимание, резко бросить в рейд на Москву ударные самые боеспособные подразделения (несколько тысяч штыков), задача которых – обходя все крупные центры (Воронеж прошли мимо, Липецк проходят также) и стараясь не ввязываться в бои с местными гарнизонами (даже их не блокируя) – рваться к Москве и во что бы то ни стало как можно скорее ее достичь", – пояснил он.

По его мнению, расчет делается на панику и бегство всех высших чиновников и взятие власти "валяющейся на земле". Далее Пригожину останется только принимать очередь рвущихся срочно ему присягнуть "внезапно прозревших" чиновников всех рангов и торжественно въехать в Кремль.

Напомним, 24 июня американские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин рискует потерять власть. Следующие 24 часа имеют решающее значение.

Также российские медиа пишут, что Путин приказал силовикам ликвидировать Пригожина, потому что в ВС РФ нет достаточного количества сил противостоять его походу на Москву.