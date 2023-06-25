Испорченный праздник: женщина выгнала родственников мужа со свадьбы за нарушение правил

Молодожены заранее договорились, что не будут придерживаться всех семейных традиций и предупредили об этом близких. Родственники решили проигнорировать просьбу, за что были выставлены с празднования.

Related video

Женщина выгнала большую часть семьи своего мужа со свадьбы за нарушение ее личных границ. Деталями она поделилась на сайте Reddit.

"Для контекста: мой муж Бен имеет очень сплоченную семью, которая плохо воспринимает посторонних, сюрпризы или изменения", — подчеркнула женщина.

Свадьба 27-летней авторки поста и ее 30-летнего избранника превратилась в "беспорядок" из-за его родственников. Как она объяснила, несмотря на несколько отстраненные отношения, ранее серьезных конфликтов с близкими любимого у женщины не возникало.

Молодожены запланировали свадьбу на Новый год, ведь эта дата для них особенно — в этот день они договорились быть парой, а позже в этот же праздник обручились. Идея празднования свадьбы в новогоднюю ночь была всеми одобрена, однако женщина не желала придерживаться давних традиций семьи своего избранника, с чем и возникли проблемы.

Семья Бена привыкла вместо свадебного торта, изготовленного кондитерами, готовить на свадьбу домашний слоеный. Также родственники мужа всегда одевались на свадьбу во все белое. Кроме того, по их традициям, проходом во время церемонии шли абсолютно все дети, а не только один ребенок с цветами. Все эти обычаи невесту не устраивали, поэтому пара начала искать компромисс.

"Мы могли бы иметь домашний листовой пирог, но мы оба должны были договориться о вкусе и дизайне, каждый мог одеть то, что пожелал (кроме белого), и на свадьбе не было бы детей (это предложил мой муж, а не я). Мы поговорили с обоими членами нашей семьи, и все согласились, что эти правила и ограничения являются нормальными (по крайней мере мы так думали)", — написала женщина.

В день свадьбы все складывалось по плану до появления семьи мужа.

"Там было много детей и младенцев, и все были одеты во все белое. Очевидно, их традиции были важнее того, что я говорила. Только три человека фактически придерживались установленных правил", — вспомнила женщина.

Молодожены были расстроены и выгнали родственников, нарушивших заранее оговоренные правила. Те три человека, которые не надели белое, также ушли, хотя им разрешили остаться.

"Свадьба прошла как обычно, но казалось, что она испорчена. Мы закончили тем, что отменили празднование после свадьбы после того, как некоторые члены его семьи пробрались внутрь. После того, как мы вернулись из медового месяца, члены его семьи нас обоих ругали и избегали", — пожаловалась женщина.

Она рассказала, что чувствует себя виноватой из-за возникшей ситуации. Позже авторка написала, что благодаря комментариям других пользователей изменила свое мнение. С родственниками мужчины, как говорится в публикации, она не контактирует.

Напомним, испанец установил мировой рекорд, преодолев 100 метров за почти 13 секунд на каблуках. "Мировые рекорды Гиннеса" поделились кадрами его спринта.

24 июня в СМИ сообщили, что в британском курортном городке Торки местным досаждают наглые чайки. Птицы начали нападать на людей — отбирать еду и кусать. Кроме того, чайки взяли за привычку разбрасывать мусор.