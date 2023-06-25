Зіпсоване свято: жінка вигнала родичів чоловіка з весілля за порушення правил

Молодята завчасно домовилися, що не дотримуватимуться всіх сімейних традицій і попередили про це близьких. Родичі вирішили проігнорувати прохання, за що їх вигнали зі святкування.

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Жінка вигнала більшу частину родини свого чоловіка з весілля за порушення її особистих кордонів. Деталями вона поділилася на сайті Reddit.

"Для контексту: мій чоловік Бен має дуже згуртовану сім’ю, яка погано сприймає сторонніх, сюрпризи чи зміни", — підкреслила жінка.

Весілля 27-річної авторки поста і її 30-річного обранця перетворилося на "безлад" через його родичів. Як вона пояснила, попри дещо відсторонені стосунки раніше серйозних конфліктів із близькими коханого в жінки не виникало.

Молодята запланували весілля на Новий рік, адже ця дата для них особлива — в цей день вони домовилися бути парою, а пізніше в це ж свято заручилися. Ідею святкування весілля в новорічну ніч усі схвалили, однак жінка не бажала дотримуватися давніх традицій сім’ї свого обранця, з чим і виникли проблеми.

Родина Бена звикла замість весільного торта, виготовленого кондитерами, готувати на весілля домашній листовий. Також родичі чоловіка завжди одягалися на весілля в усе біле. Окрім того, за їхніми традиціями, по проходу під час церемонії йшли абсолютно всі діти, а не лише одна дитина з квітами. Усі ці звичаї наречену не влаштовували, тож пара почала шукати компроміс.

"Ми могли б мати домашній листовий пиріг, але ми обидва мали домовитися про смак і дизайн, кожен міг одягнути те, що забажав (крім білого), і на весіллі не було б дітей (це запропонував мій чоловік, а не я). Ми поговорили з обома членами нашої сім’ї, і всі погодилися, що ці правила та обмеження є нормальними (принаймні ми так думали)", — написала жінка.

У день весілля усе складалося за планом до появи родини чоловіка.

"Там було багато дітей і немовлят, і всі були одягнені в усе біле. Очевидно, їхні традиції були важливішими за те, що я казала. Лише три людини фактично дотримувалися встановлених правил", — згадала жінка.

Молодята були засмучені та вигнали родичів, які порушили завчасно обговорені правила. Ті троє осіб, які не вдягнули біле, також пішли, хоч їм дозволили залишитися.

"Весілля пройшло як звичайно, але здавалося, що воно зіпсоване. Ми закінчили тим, що скасували святкування після весілля після того, як деякі члени його родини пробралися всередину. Після того, як ми повернулися з медового місяця, члени його сім’ї нас обох лаяли й уникали", — поскаржилась жінка.

Вона розповіла, що почувається винною через ситуацію, що виникла. Пізніше авторка написала, що завдяки коментарям інших користувачів змінила свою думку. З родичами чоловіка, як йдеться у публікації, вона не контактує.

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