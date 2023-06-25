Исследовала честность человека: профессора из Гарвардского университета уличили во лжи (фото)

Ученая по имени Франческа Джино опубликовала десятки материалов в престижных изданиях, где писала о своей теории. Позже, благодаря новым технологиям, оказалось, что результаты экспериментов могут быть сфабрикованы.

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Профессора Гарвардского университета Франческу Джино обвинили во лжи после ее исследования, связанного с честностью. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

По информации журналистов, ученая занималась исследованиями в области психологии поведения, как вдруг, начали распространяться слухи о том, что она якобы подделывала многие результаты своих работ.

Эта история получила всеобщий резонанс благодаря тому, что одна из тем ее исследований была о том, как выявить честность человека.

До скандала Франческа Джино успела опубликовать в нескольких престижных изданиях десятки статей, тематика которых была связана с теорией, согласно которой люди, которых заранее просят отвечать на вопросы честно, действительно будут более честными, чем те, которых об ответственности за ложь предупреждают только перед сдачей вопросников.

Ученую обвиняют в фальсификации результатов исследования Фото: The New York Times

Во время одного из проведенных экспериментов, участников попросили решить несколько задач и за каждую из них им обещали заплатить. При этом, им дали понять, что результаты не повлияют, и им заплатят в любом случае. Истинная цель этого эксперимента — лгут ли участники или нет, когда у них есть мотив.

О вероятной фальсификации исследования стало понятно благодаря новейшим технологиям по обработке данных. Некоторые ученые, ставшие соавторами Джино, уже сообщили, что отзывают с работ свои подписи.

Коллеги Франчески Джино, которые решили повторить ее эксперимент, получили совершенно другие результаты. Также было отмечено, что этот метод нельзя отнести к точным наукам, ведь это больше психология.

Напомним, 22 июня сообщалось, что ученые обнаружили неожиданный фактор, который заставляет нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.