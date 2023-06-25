Из-за очереди в столовую: 300 мигрантов под Иркутском устроили масштабную драку (видео)

Граждане Киргизии устроили побоище и "отомстили" своим коллегам после завершения обеда. В больницу госпитализировали 9 самых активных участников драки с различными травмами.

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В Иркутской области России произошла массовая драка рабочих из Средней Азии. Согласно информации Telegram-канала Shot, около 300 вахтовиков из Таджикистана и Киргизии не смогли поделить места в очереди в столовую.

Отмечается, что массовая потасовка произошла в Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое расположено на территории на Жигаловского и Казачинско-Ленского районов.

Конфликт начался из-за того, что кто-то из приезжих в Россию на заработки попытался пройти без очереди. После обеда граждане Киргизии подошли к временному жилью оппонентов и продолжили драку.

Сообщается, что самыми активными в массовой драке были девять человек с обеих сторон. Мигрантов отправили в медпункт с травмами различной степени тяжести: рублеными ранами головы, сотрясением головного мозга, ушибами.

Сотрудники российской полиции разбираются в деталях массовой драки. Кроме того, об инциденте между мигрантами сообщили в отделение иркутского МИД.

Ранее Фокус писал, что в Милане 60 ромов подрались за парковочное место.