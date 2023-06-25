Через чергу в їдальню: 300 мігрантів під Іркутськом влаштували масштабну бійку (відео)

Громадяни Киргизії влаштували побоїще та "помстилися" своїм колегам після завершення обіду. До лікарні госпіталізували 9 найактивніших учасників бійки з різними травмами.

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В Іркутській області Росії сталася масова бійка робітників із Середньої Азії. Згідно з інформацією Telegram-каналу Shot, близько 300 вахтовиків із Таджикистану та Киргизії не змогли поділити місця в черзі до їдальні.

Зазначається, що масова штовханина сталася на Ковиктинському газоконденсатному родовищі, яке розташоване на території на Жигаловського та Казачинсько-Ленського районів.

Конфлікт почався через те, що хтось із приїжджих у Росію на заробітки спробував пройти без черги. Після обіду громадяни Киргизії підійшли до тимчасового житла опонентів і продовжили бійку.

Повідомляють, що найактивнішими в масовій бійці були дев'ятеро осіб із обох сторін. Мігрантів відправили в медпункт із травмами різного ступеня тяжкості: рубаними ранами голови, струсом головного мозку, забоями.

Співробітники російської поліції розбираються в деталях масової бійки. Крім того, про інцидент між мігрантами повідомили у відділення іркутського МЗС.

Раніше Фокус писав, що в Мілані 60 ромів побилися за паркувальне місце.