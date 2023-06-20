Масова бійка в Мілані: 60 ромів побилися за місце для паркування, — ЗМІ (фото)

Семеро людей отримали поранення в Мілані. Надзвичайно жорстокий інцидент вдалося погасити лише після втручання 50 карабінерів, зокрема спецназу.

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Скандал розпочався ввечері, 19 червня о 18:45, після того, як людина припаркувала свою машину на румунських номерах перед будинком на віа Еміліо Фаа ді Бруно, повідомляє італійське видання Corriere della Sera.

У бійці брали участь 60 осіб, у тому числі жінки й діти. За даними видання, всі вони належать до двох кланів ромів, які ворогують між собою. Учасники бійки били одне одного палицями, камінням, порожніми пляшками та ножами. Один чоловік отримав ножові поранення в груди та спину й у тяжкому стані був доставлений до лікарні. Ще 6 осіб, у тому числі 51-річна жінка та 13-річний хлопчик, також отримали поранення, але їхній стан неважкий.

Фото з місця події Фото: corriere.it

Фото з місця події Фото: corriere.it

Хаос тривав кілька хвилин, було багато дзвінків за номером 112.

В інцидент втрутилися карабінери — близько п'ятдесяти солдатів, у тому числі спецназ. Вулицю, на якій сталася бійка, перекрили для автомобільного та пішохідного руху.

Ситуація нормалізувалася за кілька хвилин. і карабінери почали допитувати свідків.

1 червня повідомлялося про те, що прапор України, через який сталася бійка в Туреччині, виставили на аукціон. Як зазначають у СБУ, український депутат Олександр Маріковський буквально "відбив" державний символ у росіян в Анкарі.

Раніше, 10 травня, Фокус писав про те, що у Варшаві сталася масова бійка між українцями та поляками. Конфлікт, за інформацією журналістів, трапився між відпочивальниками на місцевому пляжі. Одного постраждалого з ножовими пораненнями госпіталізували, а в поліцію доправили п'ятьох людей.