Прапор України, через який сталася бійка у Туреччині, виставили на аукціон (фото)

Як зазначають у СБУ, український депутат Олександр Маріковський буквально "відбив" державний символ у росіян в Анкарі. Виручені від продажу прапора кошти підуть на допомогу ЗСУ.

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Державний прапор України, через який в Анкарі сталася бійка між народним депутатом Олександром Мариковським та представниками делегації Російської Федерації, виставили на благодійний аукціон United24. Про це пише офіційний Telegram-канал Служби безпеки України.

Повідомляється, що в Туреччині росіяни намагалися силою забрати прапор, проте зрештою українські парламентарі привезли його додому для участі в аукціоні на платформі United24.

"Цей прапор став одним із символів нашої боротьби з рашизмом на міжнародній арені. Український нардеп Олександр Маріковський у прямому сенсі слова відбив його у росіян під час Парламентської асамблеї Чорноморської економічної спільноти, що проходила в Анкарі", — зазначають у відомстві.

У публікації також йдеться, що голова СБУ Василь Малюк та кілька представників Сил безпеки та оборони України залишили на прапорі свої автографи. Як зазначається, виручені кошти підуть на закупівлю чергової "порції привітань", яка сприятиме перемозі України над країною-агресором.

Василь Малюк підписав прапор України

Автографи представників Сил безпеки та оборони України

Нагадаємо, що 4 травня у столиці Туреччини виникла сутичка між представниками України та Росії під час засідання Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що зірвав прапор України.

За даними ЗМІ, прапор України зірвав Ставицький Валерій Анатолійович, який працює в апараті Державної Думи РФ. Також повідомлялося, що його сестра проживає у Києві, а брат – у Лубнах Полтавської області.

Ще ми писали про те, що 11 травня речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив подяку Валерію Ставицькому, який на сесії Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва вкрав український прапор у депутата Верховної Ради.