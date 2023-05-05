Родичі живуть у Києві: стало відомо, хто зірвав прапор України у Туреччині (фото)

За словами українських розслідувачів, у співробітника апарату Держдуми РФ Валерія Ставицького сестра мешкає в українській столиці, а брат у Лубнах Полтавської області.

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Прапор України в Анкарі 4 травня зірвав Ставицький Валерій Анатолійович, котрий працює в апараті Державної Думи РФ. Про це пише Telegram-канал "OSINT Бджоли".

Повідомляється, що має родичів в Україні. Так, сестра проживає у Києві, а брат – у Лубнах Полтавської області.

Ставицький Валерій

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва в Telegram написала, що Ставицькому довелося викликати швидку. За її словами, він отримав кілька ударів на думку від українського народного депутата, і у нього піднявся високий тиск.

"Можливо, буде потрібно госпіталізація", — написала вона.

Скабєєва про госпіталізацію Ставицького Фото: Скріншот

Реакція України

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія у себе в Telegram подякував депутату Олександру Маріковському за захист честі українського прапора.

"Дякую нашому колезі Олександру Маріковському, який захистив честь Українського прапора та за його гідну позицію під час саміту ПАЧЕС", — написав він.

Також Арахамія зазначив, що наступного разу Україна від себе відправить народного депутата та неодноразового чемпіона світу у силовому багатоборстві Василя Вірастюка.

Нагадаємо, що 4 травня на Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі між представниками двох країн виникла сутичка через провокацію депутата Держдуми Ольги Тимофєєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку".

Депутати Верховної Ради України спробували зірвати виступ депутата Держдуми Росії Ольги Тимофєєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку" — один із символів російської агресії проти України.

Пізніше у кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України. Охорона заходу швидко втрутилася у бійку та розвела учасників у різні боки.