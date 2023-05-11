Держдума РФ нагородила чиновника, який зірвав український прапор у Туреччині (фото)

Подяку "заробив" Валерій Ставицький, який, на думку керівництва парламенту країни-агресорки, "виявив професіоналізм і відстояв Росію".

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Речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив подяку співробітнику апарату російського парламенту Валерію Ставицькому, який на сесії Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) напав та вкрав український прапор у депутата Верховної Ради. Про це пише РІА 10 травня.

Заробив подяку Ставицький, за словами Володіна, за "професіоналізм".

"Подяка Ользі Тимофєєвій та Валерію Ставицькому оголошена за професіоналізм у відстоюванні позиції Росії в ПАЧЕС", — сказав Володін журналістам.

Там вважають, що відстоювання прапора делегатами з української сторони було "неприпустимою провокацією".

Нагадаємо, що 4 травня на Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі між представниками двох країн виникла сутичка через провокацію депутатки Держдуми Ольги Тимофеєвої, яка приколола до піджака "георгіївську стрічку".

Депутати Верховної Ради України спробували зірвати її виступ.

Пізніше у кулуарах нардеп Олександр Маріковський вдарив представника російської делегації за те, що той зірвав прапор України. Охорона заходу швидко втрутилася у бійку та розвела учасників у різні боки.