Госдума РФ наградила чиновника, сорвавшего украинский флаг в Турции (фото)

Благодарность "заработал" Валерий Ставицкий, который, по мнению руководства парламента страны-агрессора, "проявил профессионализм и отстоял Россию".

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин объявил благодарность сотруднику аппарата российского парламента Валерию Ставицкому, который на сессии Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) напал и украл украинский флаг у депутата Верховной Рады. Об этом пишет РИА 10 мая.

Заработал благодарность Ставицкий, по словам Володина, за "профессионализм".

"Благодарность Ольге Тимофеевой и Валерию Ставицкому объявлена за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС", — сказал Володин журналистам.

Там считают, что отстаивание свое флага делегатами из украинской стороны было "недопустимой провокацией".

Напомним, что 4 мая на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между представителями двух стран возникла потасовка из-за провокации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту".

Депутаты Верховной Рады Украины попытались сорвать выступление депутата Госдумы Росси Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту" — один из символов российской агрессии против Украины.

Позже в кулуарах нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины. Охрана мероприятия быстро вмешалась в драку и развела участников в разные стороны.