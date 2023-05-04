Пытались сорвать флаг: в Турции депутаты Украины подрались с делегацией из РФ (видео)

На Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре между представителями двух стран возникла потасовка из-за провокации депутата Госдумы Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту".

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В столице Турции Анкаре возникла потасовка между представителями Украины и России во время заседания Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Об этом в четверг, 4 мая, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Депутаты Верховной Рады Украины попытались сорвать выступление депутата Госдумы Росси Ольги Тимофеевой, которая приколола к пиджаку "георгиевскую ленту" — один из символов российской агрессии против Украины.

Позже в кулуарах нардеп Александр Мариковский ударил представителя российской делегации за то, что тот сорвал флаг Украины. Охрана мероприятия быстро вмешалась в драку и развела участников в разные стороны.

Реакция украинской стороны

После потасовки нардеп Александр Мариковский опубликовал на своей Facebook-странице видео драки и призвал российскую сторону не трогать украинский флаг.

"Лапы прочь от нашего флага, лапы прочь от Украины, русская пас***а!", — написал нардеп.

Напомним, 3 мая министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры по возобновлению зернового соглашения состоятся 5 мая. По информации главы оборонного ведомства, заместители министров обороны Украины, России и Турции будут проводить переговоры по возобновлению соглашения в Стамбуле.

Ранее, 26 апреля, Турция призвала Украину и РФ как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы избежать еще тысячи жертв среди мирного населения во время боевых действий.