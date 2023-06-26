Британия должна подготовиться к распаду РФ после неудачного госпереворота, — The Times

В Лондоне считали, что война в Украине может привести к политическим беспорядкам внутри России. Но провальный мятеж Пригожина заставил дипломатов спешно готовиться к другим процессам.

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Великобритания должна подготовиться к внезапному распаду России после неудачной попытки государственного переворота. Об этом со ссылкой на собственные источники внутри правительства сообщил The Times 26 июня.

Медиа пишет о том, что с самого начала вторжения британские чиновники считали, что война в Украине может привести к политическим беспорядкам в России. Но скорость событий, произошедших в выходные, заставила дипломатов спешно готовиться к другим результатам.

"С самого начала вторжения ( в Украину, — ред.) одним из наиболее очевидных сценариев было то, что война может привести к политическим беспорядкам дома, в России", — сказал журналистам член британского правительства на правах анонимности.

Отвечая на вопрос медиа, может ли это вызвать коллапс в Кремле, собеседник журналистов сказал, что Британия должна готовиться к целому ряду различных сценариев.

"Мы должны ждать, наблюдать и смотреть, что будет дальше. Это может быть первая глава чего-то нового", — сказал политик.

В свою очередь министр кабинета министров заявил, что британская поддержка Украины остается неизменной, но добавил, что Великобритания не будет вмешиваться во внутренние дела России.

"Очевидно, что в России сложилась очень нестабильная ситуация, но это в основном внутреннее дело", — сказал The Times Джон Глен, главный секретарь британского Казначейства.

Напомним, несколько ранее президент Турции Эрдоган заявил о том, что подавление мятежа Пригожина поможет вернуть мир в Украину. Турецкий лидер в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинской земле".

Также сообщалось, что Китай спустя сутки отреагировал на мятеж Пригожина. В публикации МИД КНР упоминается о том, что основатель ЧВК "Вагнер" принял предложение Александра Лукашенко об отступлении на территории Беларуси. В сообщении также говорится, что в РФ могут закрыть уголовное дело на Пригожина.