Британія має підготуватися до розпаду РФ після невдалого держперевороту, — The Times

У Лондоні вважали, що війна в Україні може призвести до політичних заворушень усередині Росії. Але провальний заколот Пригожина змусив дипломатів спішно готуватися до інших процесів.

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Велика Британія має підготуватися до раптового розпаду Росії після невдалої спроби державного перевороту. Про це з посиланням на власні джерела всередині уряду повідомив The Times 26 червня.

Медіа пише про те, що від самого початку вторгнення британські чиновники вважали, що війна в Україні може призвести до політичних заворушень у Росії. Але швидкість подій, що відбулися у вихідні, змусила дипломатів спішно готуватися до інших результатів.

"Від самого початку вторгнення (в Україну, — ред.) одним із найочевидніших сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень удома, у Росії", — сказав журналістам член британського уряду на правах анонімності.

Відповідаючи на запитання медіа, чи може це спричинити колапс у Кремлі, співрозмовник журналістів сказав, що Британія має готуватися до цілої низки різних сценаріїв.

"Ми повинні чекати, спостерігати і дивитися, що буде далі. Це може бути перша глава чогось нового", — сказав політик.

Зі свого боку міністр кабінету міністрів заявив, що британська підтримка України залишається незмінною, але додав, що Велика Британія не втручатиметься у внутрішні справи Росії.

"Очевидно, що в Росії склалася дуже нестабільна ситуація, але це в основному внутрішня справа", — сказав The Times Джон Глен, головний секретар британського Казначейства.

Нагадаємо, дещо раніше президент Туреччини Ердоган заявив про те, що придушення заколоту Пригожина допоможе повернути мир в Україну. Турецький лідер у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що "деескалація ситуації в Росії запобігла незворотним гуманітарним катастрофам на українській землі".

Також повідомлялося, що Китай через добу відреагував на заколот Пригожина. У публікації МЗС КНР згадується про те, що засновник ПВК "Вагнер" прийняв пропозицію Олександра Лукашенка про відступ на території Білорусі. У повідомленні також ідеться, що в РФ можуть закрити кримінальну справу на Пригожина.