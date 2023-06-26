"Люди исчезают": женщина нашла потайной проход в гардеробе отеля (фото)

Диана Альварес заглянула в шкаф в своем номере отеля и обнаружила скрытый проход, ведущий в совершенно другое место. Сделанный девушкой ролик быстро стал вирусным и набрал более 5,1 млн просмотров.

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Диана Альварес из Мексики не могла поверить своим глазам, когда обнаружили потайной ход в задней части гардероба в стиле "Нарнии". Девушка показала свою находку в TikTok. Об этом пишет The Mirror.

Обсуждая необычный тайный проход в шкафу многие зрители написали, что он находится там по "зловещей причине".

Диана Альварес снимала комнату и показала неприметный на вид шкаф, расположенный в задней части комнаты, рядом с отдельно стоящей ванной. Когда гостья открыла дверь гардероба, все выглядело нормально. Однако присмотревшись она увидела, что спинка разделена на две половины. Девушка использовала ключ-карту отеля, чтобы открыть панель.

В продолжении видеоклипа видно, как посетительница находит еще одну потайную дверь за гардеробом, которая, очевидно, ведет в темный и жуткий туннель.

Девушка использовала ключ-карту отеля, чтобы открыть панель Фото: коллаж Фокус

"Представьте, что вы нашли это в своем гостиничном номере. Жутко. Как причудливо. Для чего это может быть? Я видела несколько очень тревожных комментариев о подобных вещах в отелях", — подписала свой ролик девушка.

Видеоклип быстро стал вирусным, его посмотрели более 5,1 млн человек, и он получил тысячи комментариев.

"Будьте осторожны, ребята, никогда не знаешь, что может случиться. Мы живем в жестокие времена. Люди исчезают, чтобы никогда не вернуться. Храни нас Господь", — написал один из пользователей TikTok.

Видеоклип быстро стал вирусным, его посмотрели более 5,1 млн человек Фото: коллаж Фокус

Диана, которая родом из Пуэблы, Мексика, не сказала, какой это был отель, но один из зрителей предположил, что это в Чили. По его словам, это противоземлетрясная зона для людей, которые находитятся на очень высоком этаже.

Ранее Фокус писал о "королевской" деревне, в которой никто не беспокоит семью монархов. Красивая деревня находится всего в нескольких милях от летней резиденции королевской семьи площадью 50 000 акров, на которой расположено около 150 зданий.

Также сообщалось, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.