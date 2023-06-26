"Усатые войны": муж и жена участвуют в конкурсах для людей с бородой (фото)

Аарон Джонстон и его жена Натали рассказали о том, как они вместе путешествуют по миру, участвуя в различных конкурсах для людей с бородой. С 2015 года пара вместе приняла участие в более чем 170 соревнованиях.

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40 летний Аарон Джонстон из США недавно занял второе место в категории "Goatee" на чемпионате мира 2023 года в Бургхаузене, Германия, 11 июня. Его 42-летняя жена Натали, заняла первое место в категории "реалистичный фристайл для нереальных бород". Об этом пишет Daily Star.

Американец начал участвовать в соревнованиях бородачей в 2014 году после просмотра телешоу "Усатые войны". Пара из Айкена, штат Южная Каролина, участвовала в одном и том же конкурсе всего через год после этого, причем Натали создавала свои бороды с нуля. Они выступают в разных категориях, но участвуют в одних и тех же соревнованиях по всему миру.

"В мире бородачей я так называемая "усатая". Вы можете соревноваться либо в реалистичной полной бороде, либо в креативной полной бороде. Они могут быть сделаны абсолютно из чего угодно. Для реалистичной бороды я использую синтетические или настоящие волосы. Но вы можете сделать их абсолютно из чего угодно, например, из столовых приборов или бекона — из всего, что только можно себе представить, лишь бы это имело форму бороды!" — рассказала Натали.

Пара познакомилась в 2001 году и была соседями в течение семи лет Фото: SWNS

Женщина добавила, что это не совсем очевидное хобби для девушки, но ей оно очень нравится.

"Я лично помогаю другим женщинам выйти на сцену, чтобы они увидели, как это весело. В следующий раз, когда я вижу, как они соревнуются сами то вижу, кака им это нравится. Мне нравится то, что когда ты надеваешь бороду на лицо, ты становишься другим человеком. Ты можешь просто выйти на улицу и повеселиться. Ты можешь провести выходные с людьми, которых любишь. Это просто хорошее времяпрепровождение", — добавила Натали.

С 2015 года пара вместе приняла участие в более чем 170 соревнованиях, проводя большинство выходных в поездках в другой город. Аарон начал работать с компанией по уходу за бородой Honest Amish после победы на чемпионате мира 2017 года.

У Аарона не было бороды до того, как он начал участвовать в соревнованиях Фото: SWNS

Издание отмечает, что у американца не было бороды до того, как он начал участвовать в соревнованиях. Теперь у его 27-дюймовой (почти 69 см) бороды своя ежедневная процедура ухода, что означает, что ему требуется больше времени на подготовку, чем его жене.

"Мне всегда нравились волосы на лице, но до 2010 года я должен был быть чисто выбрит для своей предыдущей работы. Ухаживать за бородой действительно намного сложнее, чем вы думаете. Некоторым людям просто везет больше, чем другим. Я никогда не достигал конечной длины, в то время как некоторые люди делают это довольно быстро. Каждый день я должен думать о том, как защитить ее", — рассказал Аарон.

Пара познакомилась в 2001 году и была соседями в течение семи лет, прежде чем их дружба переросла в романтические отношения. Пробыв вместе всего шесть недель, они решили пожениться в 2008 году. Никто из них не ожидал, что волосы на лице станут их общим интересом, но оба признают, что это хобби "сблизило их как пару".

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