Против войны: в Чехии запретили россиянам участвовать в соревнованиях на своей территории

Такое решение чешского правительства является ответом на продолжающееся вторжение России в Украину.

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Кабинет министров Чешской Республики на заседании 28 июня по предложению Министерства образования решило запретить российским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях и матчах на территории Чехии, сообщает Novinky.

Этот же запрет будет распространяться и на участие спортсменов, представляющих Чешскую Республику, в соревнованиях на территории России.

Такое предложение было инициировано спортивными ассоциациями и поддержано руководством Национального спортивного агентства. Это ответ на продолжающееся вторжение России в Украину, из-за которого российские и белорусские спортсмены с весны прошлого года не могут участвовать в большинстве международных соревнований.

Чешский олимпийский комитет (ČOV) выступает против любой формы участия российских и белорусских спортсменов в олимпийских отборочных соревнованиях и Играх в Париже в следующем году, так проголосовал его пленум в апреле.

Затем, две недели назад, экспертная группа ČOV предложила, чтобы российские и белорусские спортсмены подписали заявление под присягой, осуждающее агрессию против любого государства-члена ООН со стороны другой страны, прежде чем они смогут участвовать в Олимпийских играх в Париже исключительно под нейтральным флагом. По сути, они должны были бы осудить вторжение России в Украину.

10 июня Фокус писал о том, что Беленюк объяснил, чем обернется для россиян встреча с украинцами на Олимпиаде. Знаменитый борец указал, что российские спортсмены трусливо молчали в то время, как их страна принесла Украине много горя.

Напомним, что 5 апреля борцов из России и Беларуси допустили к участию в международных турнирах при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Российским борцам в возрастной категории 15-17 лет разрешили выступать без проверки на предмет связи с военными организациями.