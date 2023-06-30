"Трещины на фасаде России": у Путина сравнили мятеж Пригожина с захватом Капитолия

Экс-президент РФ эмоционально прокомментировал публикации в западной прессе о недавних событиях в РФ. И отметил, что следит за событиями в США в преддверии выборов 2024 года.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил мятеж руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с захватом Капитолия 2021 года. Свой пост он опубликовал в Telegram.

Медведев заявил, что отслеживал публикации в прессе "подгнивающего англосаксонского мира" о недавних событиях в РФ. По его словам, некоторые западные политики отмечали и "трещины на фасаде России".

"Похоже, они забыли, наблюдатели хр*новы, что еще совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия", — написал Медведев.

Медведев говорит, что в РФ тоже отслеживают события на Западе, наблюдают за подготовкой к выборам в США 2024 года, за тем, "кого и как выберет многострадальный американский народ". Российский политик выделил из возможных кандидатов двух: действующего главу государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа.

Первого он назвал "шаркающим стариком с острой деменцией" второго — "молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора".

Бывший президент РФ высказался о событиях во Франции и пообещал их "обсудить со своими партнерами". Он отметил якобы неудачную многолетнюю миграционную политику ЕС.

Пост Дмитрия Медведева в Telegram

Применительно к западному истеблишменту Медведев привел несколько цитат из "Ревизора" и "Мертвых душ" Гоголя, который все же высмеивал российских, а не западных чиновников.

Напомним, что Дмитрий Медведев назвал мятеж Пригожина продуманным. По его словам, крупнейший ядерный арсенал мог оказаться под управлением бандитов.

Также сообщалось, что Медведев заявил, что президента Польши Анджея Дуду необходимо казнить четвертованием за сравнение России с диким зверем.