Беспорядки во Франции: протестующие заполучили оружие и нападают на полицейских, — СМИ (видео)

По словам журналистов, жандармерия начала использовать бронетехнику для подавления протестов. Мобилизованы 45 тысяч полицейских.

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Во Франции продолжаются протесты в связи со смертью 17-летнего чернокожего студента от рук полиции. 30 июня президент Эмманюэль Макрон срочно вернулся в Париж, покинув саммит ЕС в Брюсселе. Об этом пишет France 24.

Вернувшись во Францию, Макрон заявил, что дополнительные силы безопасности будут развернуты для сдерживания беспорядков. Он сказал, что министерство внутренних дел мобилизует "дополнительные средства" для борьбы с насильственными протестами, а также отметил, что нельзя эксплуатировать смерть подростка.

Кроме того, французский лидер призвал родителей не допускать подростков-бунтовщиков на улицы.

"Родители несут ответственность за то, чтобы держать их дома", — сказал он.

Беспорядки во Франции

Премьер-министр Франции Элизабет Борн сказала, что жандармерия будет использовать бронетехнику для подавления беспорядков.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин сказал, что для подавления беспорядков мобилизуют 45 тысяч полицейских.

Как пишет газета le Figaro, в Марселе протестующие разграбили склад с оружием и заполучили в распоряжение винтовки. Одного из этой группы уже арестовали. В Бордо бандиты напали на полицейских участок, забросив внутрь здания дымовые шашки.

Сообщается, что протесты продолжаются во многих городах. Бунтовщики строят баррикады, поджигают шашки, происходят столкновения с полицейскими.

Беспорядки во Франции

Напомним, что во Франции начались масштабные беспорядки после смерти 17-летнего чернокожего студента Ноэля. Он был убит полицейскими, когда пытался сбежать от них на машине. Протестующие подожгли около 40 автомобилей, возвели баррикады, запустили фейерверки и подожгли здание.