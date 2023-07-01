Ударился о скалу: в Дагестане разбился воздушный шар с людьми (видео)

В результате падения пострадали четыре человека. А пилот спустя время заявил, что это было не крушение, а "аварийная посадка".

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В Махачкале потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились люди. Причем момент падения зафиксировали несколько случайных свидетелей. Пострадали четыре человека. Об этом пишет российское издание "Ведомости".

Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова отметила, что шар ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале, после чего рухнул. По ее словам, прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.

В Дагестане упал воздушный шар с пассажирами

Пострадали четыре пассажира, но неясно насколько серьезно. А пилот уже заявил, что воздушный шар не упал, а это была "аварийная посадка".

Момент падения воздушного шара в Дагестане

Позже выяснилось, что в корзине были не туристы, а местные жители.

Напомним, днем ранее вылет самолета авиакомпании Emirates из Санкт-Пебербурга в Дубай отменили из-за дыма, повалившего из хвостовой части. Всех пассажиров и пилотов эвакуировали, но потом самолет все-таки вылетел по месту назначения.

Также сегодня в России утонул, переплывая Волгу, прокурор республики Чувашия. В 2014 году Андрей Фомин был назначен оккупационными "властями" на должность "прокурора" Крыма вместо Натальи Поклонской, и работал там по 2020 год.