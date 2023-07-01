Вдарилася об скелю: у Дагестані розбилася повітряна куля з людьми (відео)

Унаслідок падіння постраждали чотири людини. А пілот через деякий час заявив, що це була не аварія, а "аварійна посадка".

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У Махачкалі зазнала аварії повітряна куля, на борту якої перебували люди. Причому момент падіння зафіксували кілька випадкових свідків. Постраждали чотири людини. Про це пише російське видання "Ведомости".

Старша помічниця прокурора Дагестану Тетяна Голубова зазначила, що куля вдарилася об скелю на схилі гори Таркі-Тау в Махачкалі, після чого впала. За її словами, прокуратура за фактом події організувала перевірку.

У Дагестані впала повітряна куля з пасажирами

Постраждали чотири пасажири, але незрозуміло наскільки серйозно. А пілот уже заявив, що повітряна куля не впала, а це була "аварійна посадка".

Момент падіння повітряної кулі в Дагестані

Пізніше з'ясувалося, що в кошику були не туристи, а місцеві жителі.

Нагадаємо, днем раніше виліт літака авіакомпанії Emirates із Санкт-Петербурга в Дубай скасували через дим, що повалив із хвостової частини. Усіх пасажирів і пілотів евакуювали, але потім літак все-таки вилетів за місцем призначення.

Також сьогодні в Росії потонув, перепливаючи Волгу, прокурор республіки Чувашія. У 2014 році Андрій Фомін був призначений окупаційною "владою" на посаду "прокурора" Криму замість Наталії Поклонської, і працював там до 2020 року.